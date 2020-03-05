СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО





Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою пів кілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу, повідомляє



«Спроба налагодити незаконний канал постачання важкого наркотику до нашої країни задокументована оперативниками та слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну», - йдеться в повідомленні.





Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.



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