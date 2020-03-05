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СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО

СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО
Служба безпеки України у співпраці з Цивільною гвардією Іспанії ліквідувала канал контрабанди кокаїну.

Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою пів кілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу, повідомляє пресслужба СБУ.

«Спроба налагодити незаконний канал постачання важкого наркотику до нашої країни задокументована оперативниками та слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну», - йдеться в повідомленні.

СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО
СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
СБУ спільно з іспанськими колегами ліквідувала канал контрабанди кокаїну. ФОТО

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Теги: СБУ, кокаїн
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