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У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку

У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку
У Києві водій напідпитку керував несправною маршруткою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Уранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат - 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.

Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом, що має несправності.

У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку

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Теги: водій, маршрутка, поліція, п'яний
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