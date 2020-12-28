У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку





Про це



Уранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.



Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат - 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.



Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом, що має несправності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві водій напідпитку керував несправною маршруткою.Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.Уранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат - 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом, що має несправності.

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