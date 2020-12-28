У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку
Сьогодні, 05:15
У Києві водій напідпитку керував несправною маршруткою.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Уранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат - 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.
Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом, що має несправності.
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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Уранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат - 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.
Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за керування транспортним засобом, що має несправності.
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