За добу в Україні підтвердили 6377 нових випадків COVID-19

6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 904 особи;летальних випадків – 219;одужало – 5 687 осіб;здійснили тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 416 438 осіб;одужало – 1 204 916 осіб;летальних випадків – 27 423;провели ПЛР-тестувань – 7 188 346.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 644 випадки;Вінницька область – 575 випадків;Волинська область – 125 випадків;Дніпропетровська область – 226 випадків;Донецька область – 118 випадків;Житомирська область – 141 випадок;Закарпатська область – 399 випадків;Запорізька область – 218 випадків;Івано-Франківська область – 502 випадки;Київська область – 320 випадків;Кіровоградська область – 31 випадок;Луганська область – 74 випадки;Львівська область – 523 випадки;Миколаївська область – 229 випадків;Одеська область – 586 випадків;Полтавська область – 153 випадки;Рівненська область – 173 випадки;Сумська область – 50 випадків;Тернопільська область – 148 випадків;Харківська область – 270 випадків;Херсонська область – 6 випадків;Хмельницька область – 152 випадки;Черкаська область – 151 випадок;Чернівецька область – 533 випадки;Чернігівська область – 30 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.