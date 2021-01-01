За добу в Україні підтвердили 6377 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:49
6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 904 особи;
летальних випадків – 219;
одужало – 5 687 осіб;
здійснили тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 416 438 осіб;
одужало – 1 204 916 осіб;
летальних випадків – 27 423;
провели ПЛР-тестувань – 7 188 346.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 644 випадки;
Вінницька область – 575 випадків;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 226 випадків;
Донецька область – 118 випадків;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 399 випадків;
Запорізька область – 218 випадків;
Івано-Франківська область – 502 випадки;
Київська область – 320 випадків;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 523 випадки;
Миколаївська область – 229 випадків;
Одеська область – 586 випадків;
Полтавська область – 153 випадки;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 50 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 270 випадків;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 151 випадок;
Чернівецька область – 533 випадки;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 904 особи;
летальних випадків – 219;
одужало – 5 687 осіб;
здійснили тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 416 438 осіб;
одужало – 1 204 916 осіб;
летальних випадків – 27 423;
провели ПЛР-тестувань – 7 188 346.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 644 випадки;
Вінницька область – 575 випадків;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 226 випадків;
Донецька область – 118 випадків;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 399 випадків;
Запорізька область – 218 випадків;
Івано-Франківська область – 502 випадки;
Київська область – 320 випадків;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 523 випадки;
Миколаївська область – 229 випадків;
Одеська область – 586 випадків;
Полтавська область – 153 випадки;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 50 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 270 випадків;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 151 випадок;
Чернівецька область – 533 випадки;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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