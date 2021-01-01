Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 10 березня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку на 10 березня 2021 року такий: купівля – 27.63, а продаж – 27.74.
Євро при купівлі становить – 32.88, продажу – 33.19.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.44.
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Євро при купівлі становить – 32.88, продажу – 33.19.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.44.
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