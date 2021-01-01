У місті на Волині вночі горів автомобіль





Так, 9 березня о 22:31 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - інформує УДСНС України у Волинській області.



До місця події направили чергову варту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння подали один водяний спеціальний ствол.



Пожежу вдалось локалізувати о 22:37 та ліквідувати о 22:38. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив багажне відділення.



Ймовірну причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському гасили пожежу автомобіля.Так, 9 березня о 22:31 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - інформує УДСНС України у Волинській області.До місця події направили чергову варту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння подали один водяний спеціальний ствол.Пожежу вдалось локалізувати о 22:37 та ліквідувати о 22:38. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив багажне відділення.Ймовірну причину пожежі встановлюють.

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