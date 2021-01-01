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У місті на Волині вночі горів автомобіль

У місті на Волині вночі горів автомобіль
У Володимирі-Волинському гасили пожежу автомобіля.

Так, 9 березня о 22:31 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - інформує УДСНС України у Волинській області.

До місця події направили чергову варту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння подали один водяний спеціальний ствол.

Пожежу вдалось локалізувати о 22:37 та ліквідувати о 22:38. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив багажне відділення.

Ймовірну причину пожежі встановлюють.

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Теги: авто, пожежа, Володимир
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