У місті на Волині вночі горів автомобіль
Сьогодні, 09:32
У Володимирі-Волинському гасили пожежу автомобіля.
Так, 9 березня о 22:31 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - інформує УДСНС України у Волинській області.
До місця події направили чергову варту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння подали один водяний спеціальний ствол.
Пожежу вдалось локалізувати о 22:37 та ліквідувати о 22:38. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив багажне відділення.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
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Так, 9 березня о 22:31 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - інформує УДСНС України у Волинській області.
До місця події направили чергову варту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння подали один водяний спеціальний ствол.
Пожежу вдалось локалізувати о 22:37 та ліквідувати о 22:38. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив багажне відділення.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
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