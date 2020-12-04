Директор підприємства на Волині заплатить штраф, бо не пустив екоінспекторів до перевірки





Керівник недопустив інспекторів до позапланової перевірки. Інспектори його оштрафували за не допуск, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Керівник підприємства звернувся до суду та оскаржував поставу про адміністративне стягнення.



Проте Луцький міськрайонний суд Волинської області не задовільнив його позов та зобов'язав сплатити штраф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні працівники екоінспекції перевіряли підприємство у Володимир-Волинському районі за скаргою громадян.Керівник недопустив інспекторів до позапланової перевірки. Інспектори його оштрафували за не допуск, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Керівник підприємства звернувся до суду та оскаржував поставу про адміністративне стягнення.Проте Луцький міськрайонний суд Волинської області не задовільнив його позов та зобов'язав сплатити штраф.

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