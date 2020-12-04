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Директор підприємства на Волині заплатить штраф, бо не пустив екоінспекторів до перевірки

Директор підприємства на Волині заплатить штраф, бо не пустив екоінспекторів до перевірки
У жовтні працівники екоінспекції перевіряли підприємство у Володимир-Волинському районі за скаргою громадян.

Керівник недопустив інспекторів до позапланової перевірки. Інспектори його оштрафували за не допуск, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Керівник підприємства звернувся до суду та оскаржував поставу про адміністративне стягнення.

Проте Луцький міськрайонний суд Волинської області не задовільнив його позов та зобов'язав сплатити штраф.

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Теги: екоінспекція, cуд, недопуск, директор, Волинь
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