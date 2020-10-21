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Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи
Випускники Волинського національного університету імені Лесі Українки отримують дипломи магістрів.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Вчора, 9 березня в актовому залі головного корпусу університету відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів, до яких долучилися студенти, родини випускників та професорсько-викладацький склад навчального закладу.

Привітати магістрів із завершенням важливого етапу в їхньому житті прийшов заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко.

«Щиро бажаю вам реалізуватися в подальшому житті, зокрема в професійній сфері. Також хочу подякувати педагогам за те, що ділилися зі своїми вихованцями життєвим досвідом та знаннями. Бажаю вам й надалі мати натхнення продовжувати вашу благородну справу. Особлива подяка батькам випускників, адже впевнений, що сьогодні вас переповнює почуттям гордості за своїх синів та дочок. Бажаю усім присутнім успіхів у будь-яких починаннях, здоров’я міцного і мирного неба над головою», - звернувся до випускників посадовець.

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи


Як зазначив ведучий заходу, магістри цього випуску мають вагомий професійний доробок, наукові публікації та перемоги на конкурсах. Крім того, цьогоріч 258 випускників університету отримають дипломи з відзнакою.

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи


Також, заступник голови ОДА разом із Анатолієм Цьосем вручили випускникам Подяки ректора ВНУ імені Лесі Українки.

«Будьте завжди активними і готовими до змін, адже як писав Ганді: «будьте тими змінами, які ви б хотіли бачити у світі». Також ставте собі амбітні цілі та досягайте їх. Займайтеся самоосвітою, якісно виконуйте свої обов’язки і пам’ятайте, що якщо ви хочете змінити світ, то спочатку застеліть своє ліжко. Тому що будь-яка серйозна і велика справа розпочинається із дрібниці». – побажав магістрам ректор вишу Анатолій Цьось.

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи


Варто зазначити, що у зв’язку із пандемією коронавірусу, випуск магістрів Лесиного вишу відбувається у кілька етапів, аби уникнути скупчення людей. Зокрема, вручатимуть дипломи випускникам 2 рази на день протягом 5 днів.

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи

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Теги: Луцьк, ВНУ, Лесин виш, Анатолій Цьось, Олександр Троханенко
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