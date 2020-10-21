Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи





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Вчора, 9 березня в актовому залі головного корпусу університету відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів, до яких долучилися студенти, родини випускників та професорсько-викладацький склад навчального закладу.



Привітати магістрів із завершенням важливого етапу в їхньому житті прийшов заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко.



«Щиро бажаю вам реалізуватися в подальшому житті, зокрема в професійній сфері. Також хочу подякувати педагогам за те, що ділилися зі своїми вихованцями життєвим досвідом та знаннями. Бажаю вам й надалі мати натхнення продовжувати вашу благородну справу. Особлива подяка батькам випускників, адже впевнений, що сьогодні вас переповнює почуттям гордості за своїх синів та дочок. Бажаю усім присутнім успіхів у будь-яких починаннях, здоров’я міцного і мирного неба над головою», - звернувся до випускників посадовець.







Як зазначив ведучий заходу, магістри цього випуску мають вагомий професійний доробок, наукові публікації та перемоги на конкурсах. Крім того, цьогоріч 258 випускників університету отримають дипломи з відзнакою.







Також, заступник голови ОДА разом із Анатолієм Цьосем вручили випускникам Подяки ректора ВНУ імені Лесі Українки.



«Будьте завжди активними і готовими до змін, адже як писав Ганді: «будьте тими змінами, які ви б хотіли бачити у світі». Також ставте собі амбітні цілі та досягайте їх. Займайтеся самоосвітою, якісно виконуйте свої обов’язки і пам’ятайте, що якщо ви хочете змінити світ, то спочатку застеліть своє ліжко. Тому що будь-яка серйозна і велика справа розпочинається із дрібниці». – побажав магістрам ректор вишу Анатолій Цьось.







Варто зазначити, що у зв’язку із пандемією коронавірусу, випуск магістрів Лесиного вишу відбувається у кілька етапів, аби уникнути скупчення людей. Зокрема, вручатимуть дипломи випускникам 2 рази на день протягом 5 днів.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники Волинського національного університету імені Лесі Українки отримують дипломи магістрів.Про це повідомляє Волинська ОДА.Вчора, 9 березня в актовому залі головного корпусу університету відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів, до яких долучилися студенти, родини випускників та професорсько-викладацький склад навчального закладу.Привітати магістрів із завершенням важливого етапу в їхньому житті прийшов заступник голови облдержадміністрації«Щиро бажаю вам реалізуватися в подальшому житті, зокрема в професійній сфері. Також хочу подякувати педагогам за те, що ділилися зі своїми вихованцями життєвим досвідом та знаннями. Бажаю вам й надалі мати натхнення продовжувати вашу благородну справу. Особлива подяка батькам випускників, адже впевнений, що сьогодні вас переповнює почуттям гордості за своїх синів та дочок. Бажаю усім присутнім успіхів у будь-яких починаннях, здоров’я міцного і мирного неба над головою», - звернувся до випускників посадовець.Як зазначив ведучий заходу, магістри цього випуску мають вагомий професійний доробок, наукові публікації та перемоги на конкурсах. Крім того, цьогоріч 258 випускників університету отримають дипломи з відзнакою.Також, заступник голови ОДА разом ізвручили випускникам Подяки ректора ВНУ імені Лесі Українки.«Будьте завжди активними і готовими до змін, адже як писав Ганді: «будьте тими змінами, які ви б хотіли бачити у світі». Також ставте собі амбітні цілі та досягайте їх. Займайтеся самоосвітою, якісно виконуйте свої обов’язки і пам’ятайте, що якщо ви хочете змінити світ, то спочатку застеліть своє ліжко. Тому що будь-яка серйозна і велика справа розпочинається із дрібниці». – побажав магістрам ректор вишу Анатолій Цьось.Варто зазначити, що у зв’язку із пандемією коронавірусу, випуск магістрів Лесиного вишу відбувається у кілька етапів, аби уникнути скупчення людей. Зокрема, вручатимуть дипломи випускникам 2 рази на день протягом 5 днів.

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