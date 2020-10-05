У Чехії на заробітках загинула молода українка





Її син, якому ще не виповнилося й чотирьох років, залишився сиротою, - пише



Провалилася крізь скляну поверхню



Українка працювала на реконструкції будівлі банку. Страшна звістка про її смерть прийшла в село Гринівці в Тлумацькому районі 1 березня.



"Спочатку ми отримували різні версії від людей, які були там. Говорили, що вона впала зі сходів, потім говорили, що вона впала з 4-го поверху. Але остаточна версія, яку нам передали від правоохоронців Чехії, – вона провалилася крізь скляну поверхню. Чи то їй доручили там прибратися, чи то вона сама так вирішила, ми не знаємо. Але факт у тому, що вона піднялася на верхній поверх і стала на це скло. Воно не витримало, і вона впала з висоти 15-20 метрів", – каже сестра загиблої.



Це була вже не перша поїздка Оксани на заробітки в Європу. До Чехії дівчина поїхала після двох місяців роботи в Польщі. Мамі вона говорила, що робота важка, але платять добре, тому буде там працювати.



Її синові Давиду лише влітку виповниться 4 роки. Зараз він живе з бабусею – мамою загиблої дівчини.



Життя Оксани з самого дитинства було не солодким, батьки розлучились і її виховувала мати сама. Щоб вижити, вона їздила на заробітки в Європу, а Ксенія залишалася з бабусею й дідусем.



"Незважаючи на це, Оксана добре вчилася. Ще доглядала літніх родичів. Після школи вона знала, що вступити повинна тільки на бюджет, тому що грошей на контракт у сім'ї не було. Вона потрапила відразу в два навчальні заклади, вибрала той, що до душі (дівчина закінчила Фінансово-комерційний кооперативний коледж. – Авт.) Отримувала стипендію, ще підробляла. Іноді допомагала бабусі з дідусем грошима", – згадує її сестра Галина.



Оксана народила сина, про якого дуже мріяла. Однак батько дитини відразу ж покинув їх, сказавши, що не готовий бути батьком.



"Після народження сина в сім'ї була дуже складна фінансова ситуація. Їм на памперси грошей не вистачало. Вони влазили в борги, потім їх віддавали, потім знову займали, так все по колу. Коли Давиду виповнилося 4 місяці, вона поїхала на заробітки в Європу, іншого виходу в неї не було. Хлопчик залишився з бабусею. Так само, як колись Оксана залишалася зі своїми бабусею та дідусем, поки мама заробляла на життя за кордоном", – зітхає Галина.



Як розповідає родичка, знайти роботу з гідною зарплатою, якої б вистачило на утримання сина і мами, в їхній області неможливо.



"Це не тільки в нас у районі або області. Так по всій Україні. Мало місць, де люди можуть добре заробляти. Тому доводиться виїжджати в Європу. Я пам'ятаю Оксанині слова, вона завжди говорила, що хоче, щоб її дитина була не гіршою за інших. З заробітків вона завжди намагалася повернутися до дня народження сина. Купувала йому найкраще. Нещодавно привезла машинку", – каже Галина.



Маленький Давид поки не розуміє, що маму він більше ніколи в житті не побачить. Бабуся сказала йому, що мами більше немає, вона пішла до Бога на небо.



У селі збирають кошти, щоб допомогти мамі Оксани



"Як розповіла бабуся, до 1 березня Давид часто згадував маму, кликав її. А коли все це сталося, він немов відчув, і більше не кличе. Хоча він веселий, приходиш, приносиш йому гостинці, він усміхається, цілує. Звичайно, бабусі буде важко. Крім віку, кілька років тому вони разом з Оксаною отруїлися грибами, обидві були в реанімації, думали, що не виживуть. Але завдяки Богу вижили. Однак здоров'я вже не те у мами. Але я хрещена мама Давида, у нас є брат, він хрещений батько, тому малюк сам не залишиться", – каже Галина.



Коли тіло Оксани привезуть в Україну, поки невідомо. Поліція Чехії ще веде розслідування. Сім'я загиблої українки збирає гроші на перевезення тіла. Сума дуже велика, допомагають усі, хто знав дівчину і її сім'ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чехії загинула 27-річна заробітчанка з Івано-Франківщини Оксана Василів. Дівчина впала з висоти, коли під нею провалилася скляна підлога в приміщенні банку.Її син, якому ще не виповнилося й чотирьох років, залишився сиротою, - пише OBOZREVATEL.

Українка працювала на реконструкції будівлі банку. Страшна звістка про її смерть прийшла в село Гринівці в Тлумацькому районі 1 березня."Спочатку ми отримували різні версії від людей, які були там. Говорили, що вона впала зі сходів, потім говорили, що вона впала з 4-го поверху. Але остаточна версія, яку нам передали від правоохоронців Чехії, – вона провалилася крізь скляну поверхню. Чи то їй доручили там прибратися, чи то вона сама так вирішила, ми не знаємо. Але факт у тому, що вона піднялася на верхній поверх і стала на це скло. Воно не витримало, і вона впала з висоти 15-20 метрів", – каже сестра загиблої.Це була вже не перша поїздка Оксани на заробітки в Європу. До Чехії дівчина поїхала після двох місяців роботи в Польщі. Мамі вона говорила, що робота важка, але платять добре, тому буде там працювати.Її синові Давиду лише влітку виповниться 4 роки. Зараз він живе з бабусею – мамою загиблої дівчини.Життя Оксани з самого дитинства було не солодким, батьки розлучились і її виховувала мати сама. Щоб вижити, вона їздила на заробітки в Європу, а Ксенія залишалася з бабусею й дідусем."Незважаючи на це, Оксана добре вчилася. Ще доглядала літніх родичів. Після школи вона знала, що вступити повинна тільки на бюджет, тому що грошей на контракт у сім'ї не було. Вона потрапила відразу в два навчальні заклади, вибрала той, що до душі (дівчина закінчила Фінансово-комерційний кооперативний коледж. – Авт.) Отримувала стипендію, ще підробляла. Іноді допомагала бабусі з дідусем грошима", – згадує її сестра Галина.Оксана народила сина, про якого дуже мріяла. Однак батько дитини відразу ж покинув їх, сказавши, що не готовий бути батьком."Після народження сина в сім'ї була дуже складна фінансова ситуація. Їм на памперси грошей не вистачало. Вони влазили в борги, потім їх віддавали, потім знову займали, так все по колу. Коли Давиду виповнилося 4 місяці, вона поїхала на заробітки в Європу, іншого виходу в неї не було. Хлопчик залишився з бабусею. Так само, як колись Оксана залишалася зі своїми бабусею та дідусем, поки мама заробляла на життя за кордоном", – зітхає Галина.Як розповідає родичка, знайти роботу з гідною зарплатою, якої б вистачило на утримання сина і мами, в їхній області неможливо."Це не тільки в нас у районі або області. Так по всій Україні. Мало місць, де люди можуть добре заробляти. Тому доводиться виїжджати в Європу. Я пам'ятаю Оксанині слова, вона завжди говорила, що хоче, щоб її дитина була не гіршою за інших. З заробітків вона завжди намагалася повернутися до дня народження сина. Купувала йому найкраще. Нещодавно привезла машинку", – каже Галина.Маленький Давид поки не розуміє, що маму він більше ніколи в житті не побачить. Бабуся сказала йому, що мами більше немає, вона пішла до Бога на небо."Як розповіла бабуся, до 1 березня Давид часто згадував маму, кликав її. А коли все це сталося, він немов відчув, і більше не кличе. Хоча він веселий, приходиш, приносиш йому гостинці, він усміхається, цілує. Звичайно, бабусі буде важко. Крім віку, кілька років тому вони разом з Оксаною отруїлися грибами, обидві були в реанімації, думали, що не виживуть. Але завдяки Богу вижили. Однак здоров'я вже не те у мами. Але я хрещена мама Давида, у нас є брат, він хрещений батько, тому малюк сам не залишиться", – каже Галина.Коли тіло Оксани привезуть в Україну, поки невідомо. Поліція Чехії ще веде розслідування. Сім'я загиблої українки збирає гроші на перевезення тіла. Сума дуже велика, допомагають усі, хто знав дівчину і її сім'ю.

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