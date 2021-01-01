За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 28,

Луцький район – 10,

Горохівський район – 5,

Ківерцівський район – 32,

місто Нововолинськ – 13,

Володимир-Волинський район – 6,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 22,

Любешівський район – 3.



Усього станом на 10 березня в області зареєстровали 41 530 випадків.



Одужали – 37 871 особа (за останню добу – 212).



Летальні випадки – 659 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 166 953 особи, за минулу добу обстежили - 653 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровали 125 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 28,Луцький район – 10,Горохівський район – 5,Ківерцівський район – 32,місто Нововолинськ – 13,Володимир-Волинський район – 6,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 4,Ковельський район – 22,Любешівський район – 3.Усього станом на 10 березня в області зареєстровали 41 530 випадків.Одужали – 37 871 особа (за останню добу – 212).Летальні випадки – 659 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 166 953 особи, за минулу добу обстежили - 653 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію