За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на Волині зареєстровали 125 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 28,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
місто Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 6,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 22,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 10 березня в області зареєстровали 41 530 випадків.
Одужали – 37 871 особа (за останню добу – 212).
Летальні випадки – 659 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 166 953 особи, за минулу добу обстежили - 653 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 28,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
місто Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 6,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 22,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 10 березня в області зареєстровали 41 530 випадків.
Одужали – 37 871 особа (за останню добу – 212).
Летальні випадки – 659 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 166 953 особи, за минулу добу обстежили - 653 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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