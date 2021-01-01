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За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу

За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстровали 125 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 28,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
місто Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 6,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 22,
Любешівський район – 3.

Усього станом на 10 березня в області зареєстровали 41 530 випадків.

Одужали – 37 871 особа (за останню добу – 212).

Летальні випадки – 659 (за останню добу - 2: місто Луцьк – 1, Горохівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 166 953 особи, за минулу добу обстежили - 653 особи.

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Теги: коронавірус, COVID-19, Україна, Волинь, статистика, ситуація
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