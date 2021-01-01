Луцька райрада контролюватиме справу садового товариства «Струмівка»

До Луцької районної ради зі скаргою на незаконну діяльність Підгайцівської сільської ради звернувся мешканець ЛуцькаПро це йдеться на сайті Луцької районної ради.За його словами, у 1990 році рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів йому, як працівнику Луцького автотранспортного підприємства 10727, було виділено земельну ділянку площею 0,08 га в с. Діброва під садівництво та городництво. Увесь час він доглядав та обробляв землю, висадив фруктові дерева.Логічно, що у 2017 році пан Прищепа звернувся до Підгайцівської сільради для приватизації згаданої ділянки, однак, за словами Віктора Прищепи, головазвинуватив його та ще 122 члени садового товариства «Струмівка» у самозахваті землі загальною площею 7,43 га.У лютому 2018 року Підгайцівська сільська рада своїм рішенням відмовила усім 123 громадянам у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв’язку з тим, що вони знаходяться в охоронній зоні ліній електропередач і, мовляв, самовільно зайняті жителями Луцька без будь-яких дозвільних документів. У тому ж рішенні зазначено, що ці ділянки заплановано передати у власність учасникам АТО.12.08.2018 р. Луцький міськрайонний суд скасував рішення Підгайцівської сільради і зобов’язав повторно розглянути заяву Віктора Прищепи, що й було зроблено 16.11.2018 р., але сільська рада знову відмовила йому. Щоправда, цього разу причина була іншою – у зв’язку з тим, що цільове призначення ділянки було змінене і земля передбачалася тепер для ведення особистого селянського господарства.Віктор Прищепа повторно звернувся, але вже із заявою про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Рішенням Підгайцівської сільської ради від 06.09.2019 р. дозвіл пану Прищепі надали, але лише на половину ділянки – 0,04 га.Віктор Прищепа не погоджується із таким рішенням сільради, вважає його не законним, оскільки користується земельною ділянкою площею 0,08 га із 1990 року.За словами заявника, у листопаді 2020 року він приїхав на город в с. Діброва і побачив, що без його відома та попередження земельну ділянку переділили працівники Підгайцівської сільської ради.«Рахую, що це самозахват цих земель Підгайцівською сільською радою, а саме Семенюком і Скопюком (Олександр Скопюк - землевпорядник Підгайцівської сільради, - авт.) в цілях своєї наживи», - зазначив Віктор Прищепа.Він звернувся до депутатського корпусу Луцької районної ради із проханням допомогти йому розібратися із свавіллям Підгайцівської сільради та відновити справедливість.Депутатський корпус Луцької районної ради триматиме цю справу на контролі та діятиме у правовому полі.