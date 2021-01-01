На Волині злодій викрав одяг, який сушився на вулиці
Сьогодні, 10:49
На Волині минулої доби поліцейські розкрили декілька крадіжок.
Так, у селі Добре Камінь-Каширського із незачиненого автомобіля Volkswagen Caddy викрали гаманець з грошима. Сума збитку становить 4 200 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Гроші вилучили та повернуть власниці.
Поліцейські встановили особу 53-річного жителя Луцького району, який з 8 по 9 березня в селі Чемерин по вулиці Юрія Гагаріна скоїв крадіжку речей. Чоловік викрав одяг, який сушився на вулиці. Сума збитку 1000 грн. Оперативники спільно з сектором реагування патрульної поліції встановили особу злодія. Викрадене вилучили та повернуть власниці.
У селі Пожарки 30-річний місцевий мешканець із господарського приміщення односельчанки вкрав продукти харчування на суму 900 грн. Оперативники спільно із дільничними відділення поліції №1 (м.Ківерці) спіймали злодія.
Крадіжку дисків до вантажного автомобіля розкрили оперативники відділення поліції № 1 (смт Маневичі). Встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель селища Маневичі. Викрадене вилучили.
За усіма фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Так, у селі Добре Камінь-Каширського із незачиненого автомобіля Volkswagen Caddy викрали гаманець з грошима. Сума збитку становить 4 200 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Гроші вилучили та повернуть власниці.
Поліцейські встановили особу 53-річного жителя Луцького району, який з 8 по 9 березня в селі Чемерин по вулиці Юрія Гагаріна скоїв крадіжку речей. Чоловік викрав одяг, який сушився на вулиці. Сума збитку 1000 грн. Оперативники спільно з сектором реагування патрульної поліції встановили особу злодія. Викрадене вилучили та повернуть власниці.
У селі Пожарки 30-річний місцевий мешканець із господарського приміщення односельчанки вкрав продукти харчування на суму 900 грн. Оперативники спільно із дільничними відділення поліції №1 (м.Ківерці) спіймали злодія.
Крадіжку дисків до вантажного автомобіля розкрили оперативники відділення поліції № 1 (смт Маневичі). Встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель селища Маневичі. Викрадене вилучили.
За усіма фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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