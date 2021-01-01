На Волині злодій викрав одяг, який сушився на вулиці

На Волині минулої доби поліцейські розкрили декілька крадіжок.Так, у селі Добре Камінь-Каширського із незачиненого автомобіля Volkswagen Caddy викрали гаманець з грошима. Сума збитку становить 4 200 грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Гроші вилучили та повернуть власниці.Поліцейські встановили особу 53-річного жителя Луцького району, який з 8 по 9 березня в селі Чемерин по вулиці Юрія Гагаріна скоїв крадіжку речей. Чоловік викрав одяг, який сушився на вулиці. Сума збитку 1000 грн. Оперативники спільно з сектором реагування патрульної поліції встановили особу злодія. Викрадене вилучили та повернуть власниці.У селі Пожарки 30-річний місцевий мешканець із господарського приміщення односельчанки вкрав продукти харчування на суму 900 грн. Оперативники спільно із дільничними відділення поліції №1 (м.Ківерці) спіймали злодія.Крадіжку дисків до вантажного автомобіля розкрили оперативники відділення поліції № 1 (смт Маневичі). Встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель селища Маневичі. Викрадене вилучили.За усіма фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.