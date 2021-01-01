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Постраждав рятувальник і згоріло три зали: подробиці пожежі в ресторані у Володимирі

Постраждав рятувальник і згоріло три зали: подробиці пожежі в ресторані у Володимирі
У Володимирі-Волинському поліція з’ясовує обставини пожежі в розважальному закладі.

Нагадаємо, що займання виникло близько другої години ночі. Вогонь знищив три зали розважального закладу та пошкодив фасад адміністративної будівлі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Пожежу локалізували співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, одного пожежника госпіталізували. Ніхто з відвідувачів закладу не постраждав.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановили, що загорання виникло внаслідок порушення пожежних вимог. Поліцейські вилучили пожежне сміття, обгорілі електропровідники, електроподовжувачі, тощо. Усе направили на дослідження.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.




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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники, ресторан
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