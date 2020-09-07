У Луцьку з аукціону в оренду віддадуть автодром

У Луцьку на аукціоні віддадуть право оренди на два об'єкти, серед яких - автодром.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії.Нагадаємо, раніше міський головазаявив, що "Навчально-підготовчий центр" сплачує занадто низьку суму оренди - 600 гривень в місяць. На його думку, оренда ділянки повинна становити не менше 10 тисяч.На аукціон виставлять комплекс обладнання та споруд автодрому, що на вулиці Писаревського, 15.Додатковою умовою оренди є використання комплексу обладнання та споруд автодрому для занять з автомобільного водіння, погодинна оренда згідно з погодженим графіком.Строк оренди – 5 років.Окрім того, через аукціон віддадуть право оренди на частину нежитлового приміщення першого поверху (приміщення дитячої поліклініки та пункту швидкої медичної допомоги) загальною площею 59,6 кв. м (приміщення з № 2-29 до № 2-36), що на вулиці Бенделіані, 7.Додатковою умовою оренди є використання нежитлового приміщення для розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності та провадить господарську діяльність з медичної практики.Строк оренди – 5 років.