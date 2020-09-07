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У Луцьку з аукціону в оренду віддадуть автодром

У Луцьку з аукціону в оренду віддадуть автодром
У Луцьку на аукціоні віддадуть право оренди на два об'єкти, серед яких - автодром.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії.

Нагадаємо, раніше міський голова Ігор Поліщук заявив, що "Навчально-підготовчий центр" сплачує занадто низьку суму оренди - 600 гривень в місяць. На його думку, оренда ділянки повинна становити не менше 10 тисяч.

На аукціон виставлять комплекс обладнання та споруд автодрому, що на вулиці Писаревського, 15.

Додатковою умовою оренди є використання комплексу обладнання та споруд автодрому для занять з автомобільного водіння, погодинна оренда згідно з погодженим графіком.

Строк оренди – 5 років.

Окрім того, через аукціон віддадуть право оренди на частину нежитлового приміщення першого поверху (приміщення дитячої поліклініки та пункту швидкої медичної допомоги) загальною площею 59,6 кв. м (приміщення з № 2-29 до № 2-36), що на вулиці Бенделіані, 7.

Додатковою умовою оренди є використання нежитлового приміщення для розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності та провадить господарську діяльність з медичної практики.

Строк оренди – 5 років.


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Теги: оренда, автодром, Луцьк
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