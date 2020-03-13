На Волині викрили два підпільних казино. ФОТО

6 березня у Володимирі-Волинському та 9 березня у Нововолинську припинили діяльність нелегальних гральних закладів.У приміщеннях без жодних вивісок чи ознак діяльності, клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів, - інформує прокуратура Волині.У обох закладах виявили та вилучили обладнання.Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене в підпільних казино майно. Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.