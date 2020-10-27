Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО





Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Так, на дистанції 50 метрів брасом Дана Ахмедова здобула бронзову медаль. Тренує плавчиню Сергій Максимюк.



Друге місце на дистанції 800 метрів вільним стилем у фінальному запливі Б, здобув Максим Юзва. Тренер – Володимир Самчук.



Другим також став Олександр Пінчук у фінальному запливі Б 100 метрів на спині Вікторія Мороз.



Третє місце у фіналі Б здобув Нікіта Павлов у запливі 200 метрів брасом. Тренує плавця Олесь Корець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові завершився зимовий чемпіонат України з плавання, який тривав упродовж 6-9 березня. У змаганнях взяли участь 13 спортсменів волинської команди та поповнили скарбничку області медалями.Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Так, на дистанції 50 метрів брасомздобула бронзову медаль. Тренує плавчинюДруге місце на дистанції 800 метрів вільним стилем у фінальному запливі Б, здобув. Тренер –Другим також ставу фінальному запливі Б 100 метрів на спиніТретє місце у фіналі Б здобуву запливі 200 метрів брасом. Тренує плавця

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію