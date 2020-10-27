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Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО

Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
У Харкові завершився зимовий чемпіонат України з плавання, який тривав упродовж 6-9 березня. У змаганнях взяли участь 13 спортсменів волинської команди та поповнили скарбничку області медалями.

Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Так, на дистанції 50 метрів брасом Дана Ахмедова здобула бронзову медаль. Тренує плавчиню Сергій Максимюк.

Друге місце на дистанції 800 метрів вільним стилем у фінальному запливі Б, здобув Максим Юзва. Тренер – Володимир Самчук.

Другим також став Олександр Пінчук у фінальному запливі Б 100 метрів на спині Вікторія Мороз.

Третє місце у фіналі Б здобув Нікіта Павлов у запливі 200 метрів брасом. Тренує плавця Олесь Корець.

Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО

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Теги: чемпіонат України, Волинь, плавці
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