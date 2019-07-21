У луцькій «Волині» – троє нових гравців

В’ячеслав Шарпар, Мішель Джордан Нкололо та Юрій Коломоєць.



Про це повідомляють на



Клуб офіційно підсилився досвідченим і ще одним добре знайомим футбольному Луцьку гравцем, яким став В’ячеслав Шарпар. У різні роки досвідчений півзахисник відіграв за «Хрестоносців» 100 матчів та забив 8 голів у чемпіонаті та Кубку України.



Крім «Волині», В’ячеслав Шарпар виступав також за «Нафком», «Таврію», красноперекопський «Хімік», «Нафтовик», «Іллічівець», «Десну», «Металіст» та «Ворсклу», а також молдовський «Шериф», казахстанський «Атирау» та латвійську «Ригу». На ранньому етапі кар’єри наш старий-новий футболіст двічі вигравав Першу лігу України, а з «Волинню» виходив до УПЛ у пам’ятному сезоні 2009/10. Був також бронзовим призером чемпіонату України з «Металістом» і «Ворсклою», а також дворазовим чемпіоном Латвії у складі свого останнього клубу – «Риги».



«Рига» також була останнім клубом іншого новачка – Мішеля Джордана Нкололо. Крім чемпіонів Латвії, французький півзахисник/нападник виступав на своїй батьківщині за «Шатору», «Клермон», «Кан», «Лаваль», а також захищав кольори румунського «Германштадту» та хорватської «Істри-1961». У активі футболіста є 6 матчів та 2 голи за національну збірну Демократичної Республіки Конго.



Юрій Коломоєць – уродженець Кривого Рогу, центральний нападник. В Україні виступав за «Кривбас», охтирський «Нафтовик», криворізький «Гірник», «Олександрію», полтавську «Ворсклу», а за кордоном за угорський «МТК», естонську «Левадію» та «Істіклол» з Таджикистану. Гравець дуже добре знайомий головному тренеру Василю Сачку та іншому новачку «Волині» - В’ячеславу Шарпару, адже усі разом вони вигравали «бронзу» чемпіонату України три роки тому. Того ж таки 2017-го року Юрій Коломоєць дебютував у складі національної збірної України.

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