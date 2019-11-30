Колишнього депутата Луцькради позбавили водійських прав, бо їздив п'яним за кермом





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пише



Так, 28 листопада 2020 року Булу зупинила поліція. Під час спілкування з ним патрульні зафіксували запах алкоголю із його порожнини рота, порушення мови та поведінку. Порушник відмовився від огляду у медичному закладі. Це зафіксували у відповідному протоколі, складеному у присутності двох свідків.



Надалі Сергій Була п'ять разів не з'являвся на судове засідання. Разом із цим його захисник Володимир Нарушевич 28 січня 2021-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та підписався в повідомленні про призначення до розгляду на 4 лютого.



Проте 4 лютого вже інший адвокат Іван Ліпкевич взявся вивчати матеріали, тому розгляд перенесли на 11 лютого. Потім адвокат ще тричі просив перенести справу через зайнятість у іншому провадженні. Своєю чергою обвинувачений 18 лютого подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з перебуванням на листку непрацездатності. Проте в лікарняному не було зазначено первинного діагнозу.



На думку суду, вище викладене свідчить про навмисне затягування розгляду, яке призведе до спливу строку притягнення особи до адміністративної відповідальності. Строк давності для притягнення до адмінвідповідальності (накладення адмінштрафу) становить 3 місяці з моменту вчинення. Зважаючи на те, що відповідний термін у цій справі збігав 28 лютого, вирок винесли 25-го без присутності Були.



У підсумку його визнали винним у керуванні транспортним засобом в нетверезому стані. Його позбавили права керування на один рік та призначили штраф в розмірі 10 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнього депутата Луцької міської ради Сергія Булу покарали за водіння у нетверезому стані.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент. Так, 28 листопада 2020 року Булу зупинила поліція. Під час спілкування з ним патрульні зафіксували запах алкоголю із його порожнини рота, порушення мови та поведінку. Порушник відмовився від огляду у медичному закладі. Це зафіксували у відповідному протоколі, складеному у присутності двох свідків.Надалі Сергій Була п'ять разів не з'являвся на судове засідання. Разом із цим його захисник28 січня 2021-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та підписався в повідомленні про призначення до розгляду на 4 лютого.Проте 4 лютого вже інший адвокатвзявся вивчати матеріали, тому розгляд перенесли на 11 лютого. Потім адвокат ще тричі просив перенести справу через зайнятість у іншому провадженні. Своєю чергою обвинувачений 18 лютого подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з перебуванням на листку непрацездатності. Проте в лікарняному не було зазначено первинного діагнозу.На думку суду, вище викладене свідчить про навмисне затягування розгляду, яке призведе до спливу строку притягнення особи до адміністративної відповідальності. Строк давності для притягнення до адмінвідповідальності (накладення адмінштрафу) становить 3 місяці з моменту вчинення. Зважаючи на те, що відповідний термін у цій справі збігав 28 лютого, вирок винесли 25-го без присутності Були.У підсумку його визнали винним у керуванні транспортним засобом в нетверезому стані. Його позбавили права керування на один рік та призначили штраф в розмірі 10 200 гривень.

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