У луцькому парку відремонтують заїзд до «Ротонди»





Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 22 березня, а вже 23 березня розпочнеться аукціон, - пишуть



Очікувана вартість поточного ремонту заїзду становить 698 тисяч гривень. Кошти спрямують із місцевого бюджету.



Згідно з технічною специфікацією, роботи включатимуть обрубування країв основи та покриття перфоратором, розламування асфальтобетонного покриття екскаватором, розбирання щебеневих покриттів та основ, улаштування дорожніх корит та одношарових основ, розливання бітуму, улаштування покриття товщиною iз гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, зрізання завищених узбіч екскаватором-планувальником, навантаження та перевезення сміття.



Ремонт заїзду з вулиці Глушець до амфітеатру мають завершити до 30 вересня 2021 року. Гарантійний термін на покриття становитиме три роки.



Нагадаємо, в Луцьку



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