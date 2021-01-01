У Польщі троє українців видавали фальшиві документи іноземцям





Слідство проводиться під наглядом прокуратури у м. Поддембіце, повідомив представник прикордонної служби майор Кшиштоф Ґжех, інформує



Троє українців – за даними прикордонної служби – займалися, зокрема, забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.



«За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців», – повідомив представник прикордонної служби.



Під час обшуків було забезпечено ряд доказів незаконного бізнесу, серед яких: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.



Районна прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи проти затриманих громадян України у вигляді заборони на виїзд за межі країни у поєднанні із вилученням паспорта та обов'язковою появою в поліційному відділенні.



«Крім того, стосовно одного із затриманих комендант прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на 5 років», – повідомив майор Кшиштоф Ґжех.



Фото - ілюстративне

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