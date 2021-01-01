Лише 15% тролейбусів, що їздять Луцьком, ще не «віджили своє»





Про це йшлося під час обговорення проєкту Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025.



Презентуючи стратегію, один із її розробників – представник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету Валерій Дембіцький – розповів, що за результатами стану рухомого складу тролейбусів з’ясували, що лише 15% «рогатих» Луцька не відпрацювали свій ресурс.



До слова, це вже з урахуванням тих нових 10 із 29-ти низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Місто отримало перший десяток впродовж декількох останніх місяців. Це стало можливим завдяки участі Луцька у проєкті ЄІБ «Міський громадський транспорт України» (UUPTP), що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проєкту місто отримає позику загальною сумою 4,36 мільйонів євро на придбання нових тролейбусів.



Валерій Дембіцький зауважив, що ресурс тролейбуса становить лише 7-10 років. Нагадаємо, у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України»



Зауважимо, що Стратегію розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року розробляють в рамках німецько-українського проєкту «Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька» програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти (NAKOPA-2018)».

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