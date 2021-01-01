У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
2. КТП-35 Л-3 09:00-17:00 Церква м.Вол-Волинський
Лермонтова
Незалежності
Солопа
Незалежності
3. ЗТП-167 Л-2 09:00-17:00 ветлікарня с.Овадно
Привокзальна
Мічуріна
4. КТП-393 Л-2 09:00-17:00 с.Микуличі
Локацька
5. ЗТП-108 09:00-17:00 Бар - магазин
Ферма ЗТП 108 с.Селець
6. ЗТП-176 09:00-17:00 БК
АТС
Майстерня шк.
Школа с.Бубнів
Центральна
Молодіжна
Прикарпатська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул.Ляхівка.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул.Любомирка
3. ЩТП-318 09:00 - 17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження, вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с,Журавичі - церква с,Журавичі
вул.Шкільна,
вул.Шевченка,28-58 ,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова,
вул.Молодіжна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоск с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,
вул.Зелена,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55,
вул.Ст.Бойка,1-30,
5. КТП-154 10:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30,
вул.Радянська, буд.1-20,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-6 9:00-17:00 Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
3.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-427 9:00-17:00 ФОП Паламарчук В.С
Ковельське РЖКП №2
ФО Божик С.С
ФОП Кондратюк М.В
ФОП Зінчук О.М
ФОП Яблонська А.А
ТзОВ «Восток-1993»
ФО Трофіменко Л.А
Ковельське МТМО
Ковельське РЖКП №1
ФОП Сукач А.П
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Мельнікова Т.В
ФОП Трофімчук А.В
ТзОВ «Алло»
ФОП Кавас С.С
ФОП Ліневич Г.А
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФОП Поліщук В.О
ФО Невелич І.В
ФОП Ковчегіна Г.М
Мале підприємство «МАКС»
ФОП Богданова Р.А
ФОП Кобильник М.М
ФОП Самулевич С.К
ФОП Рудь І.П
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Джафаров Д.Б
ФО Троцюк І.Д
ФОП Радчук В.М
ФОП Борейко Р.А
ФО Лугвіщук В.А
ФО Ігнатьєв О.О
ФО Федорук Г.С
ФО Степанюк Т.А
Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»
ФО Оксенюк І.В
ОСББ "Ковель Центральний"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Успіх-2"
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Супрунович Н.А
ТзОВ "МС Девелопмент"
ТзОВ "Хліб"
ФОП Кондратюк М.В
ФО Савлук Д.М
ФО Сидорук Б.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Ліщук В.С
ФОП Омелянюк Я.В
ФОП Гуль Т.В
ФО Кошарук Д.Д
ФО Коренга Д.А
ТзОВ "Фармаком"
ТзОВ ТЦ» СІЄНА»
ФО Сопронюк В.М
ФОП Кондаревич Л.С
ФОП Прокоп'юк С.П
ФОП Пасенковська В.П
ФО Бенесько А.В
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель
5.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-74) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-3 9:00-17:00 с.Колпитів (частково) вул.Садова
2. КТП-17 9:00-17:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська, Луцька
3. ПЛ-0,4 від ЩТП-131 Л-2 9:00-17:00 с.Затурці: магазин
Жомер В.Г. с.Затурці вул.Шкільна, 1-го Травня
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Огієнка,
вул. Саперів
вул. Ч. Калини 2, 10,
вул. Грибоєдова 3,5,
вул. К. Савури 25,29,
2. ТП-49
РУ-0,4 кВ,
Ремонт рубильника 13:30-17:00 Обласна рада профспілок
Приватбанк
Духовна семінарія
Міні маркет «Наш-край»
Літній торг-майданчик
Кафе «Сніжинка»
Аптека «Гедеон-ріхтер»
Піцерія «Сан-ремонт»
Світ Канцелярії
Департамент соцполітикі вул. Паркова 3-15,
Луцький район
1. 10:00-13:00
Школа с. Княгининок
ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок
Милушівське споживче т-во – магазин
ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин
ФОП Арсенюк С.О. – павільйон
ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня
«Дарлісад» - будинок прорабської
«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова
2. ПЛ-0,4 від КТП-127 9:30-17:00 СГПП «Рать» - МТФ -
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-32339 9:00-18:00 ФОП Печук Ірина Василівна
Церква смт. Шацьк смт.Шацьк вул.Будівельників Промислова, Незалежності, Нова
2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. Пл.-0.4 КТП-32478 9:00-18:00 с.Чмикос
4. ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна с.Світязь вул.Набережна, Приозерна. пров.Молодіжний
5. ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби пров..Жовтневий, Дружби
6. ПЛ-0.4 КТП-32344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна
Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС
Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"
Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" с.Світязь Вул..Набережна, пров.Набережний, Монастирський
7. ПЛ-0.4 КТП-32326 9:00-18:00 ФОП Доманський Віталій Федорович с.Світязь Ур.Гушово
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Бучин» 10:00-17:00 ФОП Ярмолюк Л.О. магазин; Школа; ФАП; Клуб; СГПП «Дружба»; ФОП Кулик В.О.
Церква; ФАП; ФОП Павлючик Р.П. магазин; Територіальний центр обслуговування, приміщення; РОВР насосна станція; с. Селісок; с. Пожіг; с. Бучин
2. КТП-121 10:00-17:00 - с. Бірки (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-12
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с.Млиново
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М. Магазин
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП-181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Смолярі вул: Шевченка, Підлісна, Підрічна, Молодіжна, Центральна.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
2. КТП-35 Л-3 09:00-17:00 Церква м.Вол-Волинський
Лермонтова
Незалежності
Солопа
Незалежності
3. ЗТП-167 Л-2 09:00-17:00 ветлікарня с.Овадно
Привокзальна
Мічуріна
4. КТП-393 Л-2 09:00-17:00 с.Микуличі
Локацька
5. ЗТП-108 09:00-17:00 Бар - магазин
Ферма ЗТП 108 с.Селець
6. ЗТП-176 09:00-17:00 БК
АТС
Майстерня шк.
Школа с.Бубнів
Центральна
Молодіжна
Прикарпатська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул.Ляхівка.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул.Любомирка
3. ЩТП-318 09:00 - 17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження, вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с,Журавичі - церква с,Журавичі
вул.Шкільна,
вул.Шевченка,28-58 ,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова,
вул.Молодіжна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоск с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,
вул.Зелена,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55,
вул.Ст.Бойка,1-30,
5. КТП-154 10:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30,
вул.Радянська, буд.1-20,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-6 9:00-17:00 Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
3.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-427 9:00-17:00 ФОП Паламарчук В.С
Ковельське РЖКП №2
ФО Божик С.С
ФОП Кондратюк М.В
ФОП Зінчук О.М
ФОП Яблонська А.А
ТзОВ «Восток-1993»
ФО Трофіменко Л.А
Ковельське МТМО
Ковельське РЖКП №1
ФОП Сукач А.П
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Мельнікова Т.В
ФОП Трофімчук А.В
ТзОВ «Алло»
ФОП Кавас С.С
ФОП Ліневич Г.А
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФОП Поліщук В.О
ФО Невелич І.В
ФОП Ковчегіна Г.М
Мале підприємство «МАКС»
ФОП Богданова Р.А
ФОП Кобильник М.М
ФОП Самулевич С.К
ФОП Рудь І.П
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Джафаров Д.Б
ФО Троцюк І.Д
ФОП Радчук В.М
ФОП Борейко Р.А
ФО Лугвіщук В.А
ФО Ігнатьєв О.О
ФО Федорук Г.С
ФО Степанюк Т.А
Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»
ФО Оксенюк І.В
ОСББ "Ковель Центральний"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Успіх-2"
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Супрунович Н.А
ТзОВ "МС Девелопмент"
ТзОВ "Хліб"
ФОП Кондратюк М.В
ФО Савлук Д.М
ФО Сидорук Б.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Ліщук В.С
ФОП Омелянюк Я.В
ФОП Гуль Т.В
ФО Кошарук Д.Д
ФО Коренга Д.А
ТзОВ "Фармаком"
ТзОВ ТЦ» СІЄНА»
ФО Сопронюк В.М
ФОП Кондаревич Л.С
ФОП Прокоп'юк С.П
ФОП Пасенковська В.П
ФО Бенесько А.В
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель
5.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-74) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-3 9:00-17:00 с.Колпитів (частково) вул.Садова
2. КТП-17 9:00-17:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська, Луцька
3. ПЛ-0,4 від ЩТП-131 Л-2 9:00-17:00 с.Затурці: магазин
Жомер В.Г. с.Затурці вул.Шкільна, 1-го Травня
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Огієнка,
вул. Саперів
вул. Ч. Калини 2, 10,
вул. Грибоєдова 3,5,
вул. К. Савури 25,29,
2. ТП-49
РУ-0,4 кВ,
Ремонт рубильника 13:30-17:00 Обласна рада профспілок
Приватбанк
Духовна семінарія
Міні маркет «Наш-край»
Літній торг-майданчик
Кафе «Сніжинка»
Аптека «Гедеон-ріхтер»
Піцерія «Сан-ремонт»
Світ Канцелярії
Департамент соцполітикі вул. Паркова 3-15,
Луцький район
1. 10:00-13:00
Школа с. Княгининок
ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок
Милушівське споживче т-во – магазин
ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин
ФОП Арсенюк С.О. – павільйон
ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня
«Дарлісад» - будинок прорабської
«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова
2. ПЛ-0,4 від КТП-127 9:30-17:00 СГПП «Рать» - МТФ -
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-32339 9:00-18:00 ФОП Печук Ірина Василівна
Церква смт. Шацьк смт.Шацьк вул.Будівельників Промислова, Незалежності, Нова
2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. Пл.-0.4 КТП-32478 9:00-18:00 с.Чмикос
4. ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна с.Світязь вул.Набережна, Приозерна. пров.Молодіжний
5. ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби пров..Жовтневий, Дружби
6. ПЛ-0.4 КТП-32344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна
Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС
Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"
Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" с.Світязь Вул..Набережна, пров.Набережний, Монастирський
7. ПЛ-0.4 КТП-32326 9:00-18:00 ФОП Доманський Віталій Федорович с.Світязь Ур.Гушово
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Бучин» 10:00-17:00 ФОП Ярмолюк Л.О. магазин; Школа; ФАП; Клуб; СГПП «Дружба»; ФОП Кулик В.О.
Церква; ФАП; ФОП Павлючик Р.П. магазин; Територіальний центр обслуговування, приміщення; РОВР насосна станція; с. Селісок; с. Пожіг; с. Бучин
2. КТП-121 10:00-17:00 - с. Бірки (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-12
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с.Млиново
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М. Магазин
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП-181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Смолярі вул: Шевченка, Підлісна, Підрічна, Молодіжна, Центральна.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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