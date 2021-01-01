У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Вол-ВолинськийВиговськогоОлійникаСтарицькогоШухевичаКовельськаФедороваЧорновола2. КТП-35 Л-3 09:00-17:00 Церква м.Вол-ВолинськийЛермонтоваНезалежностіСолопаНезалежності3. ЗТП-167 Л-2 09:00-17:00 ветлікарня с.ОвадноПривокзальнаМічуріна4. КТП-393 Л-2 09:00-17:00 с.МикуличіЛокацька5. ЗТП-108 09:00-17:00 Бар - магазинФерма ЗТП 108 с.Селець6. ЗТП-176 09:00-17:00 БКАТСМайстерня шк.Школа с.БубнівЦентральнаМолодіжнаПрикарпатськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул.Ляхівка.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-363 09:00 - 17:00 с. Хотешів, вул.Любомирка3. ЩТП-318 09:00 - 17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження, вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково)1. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с,Журавичі - церква с,Журавичівул.Шкільна,вул.Шевченка,28-58 ,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00с.Ставок,вул.Кузнєцова,вул.Молодіжна3. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоск с.Хорлупивул.Миру,1-19,вул.Зелена,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00с.Прилуцькевул.Садова,буд. 1-55,вул.Ст.Бойка,1-30,5. КТП-154 10:00-16:00 с.Прилуцькевул.Квітнева,буд.1-30,вул.Радянська, буд.1-20,1. ПЛ-0,4кВ від КТП-6 9:00-17:00 Свято- Михайлівська громада Української православної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель3.ПЛ-10кВ Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»Поворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста ІоанаФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Ковельське МТМОТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»Повурське споживче товариствоФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-427 9:00-17:00 ФОП Паламарчук В.СКовельське РЖКП №2ФО Божик С.СФОП Кондратюк М.ВФОП Зінчук О.МФОП Яблонська А.АТзОВ «Восток-1993»ФО Трофіменко Л.АКовельське МТМОКовельське РЖКП №1ФОП Сукач А.ПФОП Мерензак Ю.ПФОП Мельнікова Т.ВФОП Трофімчук А.ВТзОВ «Алло»ФОП Кавас С.СФОП Ліневич Г.АТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»ФОП Поліщук В.ОФО Невелич І.ВФОП Ковчегіна Г.ММале підприємство «МАКС»ФОП Богданова Р.АФОП Кобильник М.МФОП Самулевич С.КФОП Рудь І.ПУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Джафаров Д.БФО Троцюк І.ДФОП Радчук В.МФОП Борейко Р.АФО Лугвіщук В.АФО Ігнатьєв О.ОФО Федорук Г.СФО Степанюк Т.АПідприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»ФО Оксенюк І.ВОСББ "Ковель Центральний"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Об'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Успіх-2"ФОП Дідицька М.ЯФОП Супрунович Н.АТзОВ "МС Девелопмент"ТзОВ "Хліб"ФОП Кондратюк М.ВФО Савлук Д.МФО Сидорук Б.ВАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк"ФОП Ліщук В.СФОП Омелянюк Я.ВФОП Гуль Т.ВФО Кошарук Д.ДФО Коренга Д.АТзОВ "Фармаком"ТзОВ ТЦ» СІЄНА»ФО Сопронюк В.МФОП Кондаревич Л.СФОП Прокоп'юк С.ПФОП Пасенковська В.ПФО Бенесько А.ВУправління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель5.ПЛ-10кВ Л.16-03(ТП-74) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-3 9:00-17:00 с.Колпитів (частково) вул.Садова2. КТП-17 9:00-17:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська, Луцька3. ПЛ-0,4 від ЩТП-131 Л-2 9:00-17:00 с.Затурці: магазинЖомер В.Г. с.Затурці вул.Шкільна, 1-го Травня1. 09:00-17:00вул. Огієнка,вул. Саперіввул. Ч. Калини 2, 10,вул. Грибоєдова 3,5,вул. К. Савури 25,29,2. ТП-49РУ-0,4 кВ,Ремонт рубильника 13:30-17:00 Обласна рада профспілокПриватбанкДуховна семінаріяМіні маркет «Наш-край»Літній торг-майданчикКафе «Сніжинка»Аптека «Гедеон-ріхтер»Піцерія «Сан-ремонт»Світ КанцеляріїДепартамент соцполітикі вул. Паркова 3-15,1. 10:00-13:00Школа с. КнягининокФОП Калитюк Ю.С. – кіоскФОП Білокурець М.А. – кафе«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база«Укртелеком» - АТС с. КнягининокБудинок культури, контора, бібліотека с. КнягининокМилушівське споживче т-во – магазинФОП Куренда А.М. – готельФОП Ляшук В.П. – магазинФОП Арсенюк С.О. – павільйонФОП Воскобойнік І.Л. – павільйонВУЖКГ Княгининок – котельня«Дарлісад» - будинок прорабської«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова2. ПЛ-0,4 від КТП-127 9:30-17:00 СГПП «Рать» - МТФ -1. КТП-32339 9:00-18:00 ФОП Печук Ірина ВасилівнаЦерква смт. Шацьк смт.Шацьк вул.Будівельників Промислова, Незалежності, Нова2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк3. Пл.-0.4 КТП-32478 9:00-18:00 с.Чмикос4. ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А.ФОП Дричик Наталія Леонідівна с.Світязь вул.Набережна, Приозерна. пров.Молодіжний5. ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби пров..Жовтневий, Дружби6. ПЛ-0.4 КТП-32344 9:00-18:00 Церква с.СвітязьФОП Бучман Марія ПетрівнаТовариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВСТов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" с.Світязь Вул..Набережна, пров.Набережний, Монастирський7. ПЛ-0.4 КТП-32326 9:00-18:00 ФОП Доманський Віталій Федорович с.Світязь Ур.Гушово1. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Бучин» 10:00-17:00 ФОП Ярмолюк Л.О. магазин; Школа; ФАП; Клуб; СГПП «Дружба»; ФОП Кулик В.О.Церква; ФАП; ФОП Павлючик Р.П. магазин; Територіальний центр обслуговування, приміщення; РОВР насосна станція; с. Селісок; с. Пожіг; с. Бучин2. КТП-121 10:00-17:00 - с. Бірки (Частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-121. 9:30-17:00с.Млиново1. 9:00-17:00ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру,Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-3449:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині КотельняФОП Стасюк С.М. Магазин7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8. КТП-181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазиншкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники1. 10:00-17:00с.Смолярі вул: Шевченка, Підлісна, Підрічна, Молодіжна, Центральна.Вимкнень споживачів не заплановано