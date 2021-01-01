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Волинянин скоїв самогубство у власному будинку

Волинянин скоїв самогубство у власному будинку
На Волині чоловік вчинив самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 9 березня у другій половині дня в селі Коршовець Луцького району.

Тіло чоловіка виявили у будинку за місцем проживання. Померлий вчинив самогубство через повішення. Як відомо, чоловікові було 53 роки.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 9 березня у селі Луцького району був виявлений повішеним чоловік 1968 року народження.

Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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Теги: самогубство, Волинь, чоловік
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