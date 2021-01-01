Волинянин скоїв самогубство у власному будинку
Сьогодні, 13:23
На Волині чоловік вчинив самогубство.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 9 березня у другій половині дня в селі Коршовець Луцького району.
Тіло чоловіка виявили у будинку за місцем проживання. Померлий вчинив самогубство через повішення. Як відомо, чоловікові було 53 роки.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 9 березня у селі Луцького району був виявлений повішеним чоловік 1968 року народження.
Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 9 березня у другій половині дня в селі Коршовець Луцького району.
Тіло чоловіка виявили у будинку за місцем проживання. Померлий вчинив самогубство через повішення. Як відомо, чоловікові було 53 роки.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 9 березня у селі Луцького району був виявлений повішеним чоловік 1968 року народження.
Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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