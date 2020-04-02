Хлопець з Волині, який скоїв розбійний напад на перехожого, сяде у тюрму

За розбій судили 17-річного уродженця одного з сіл Іваничівського району.Так, увечері 27 жовтня 2019 року у Нововолинську судимий уже за грабіж юнак разом зі спільником, матеріали щодо якого виділили в окреме провадження, напали на 20-річного перехожого, побили його й відібрали рюкзак з грішми, речами та документами, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму понад 7,5 тис. грн, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Молодика, який скоїв злочин, перебуваючи на іспитовому терміні, суд визнав винним у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 187 КК України) та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.