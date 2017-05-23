Волинські спортсмени завоювали «срібло» та «бронзу» на чемпіонаті України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Збірна Волинської області з рукопашного бою повернулась з нагородами чемпіонату України серед дорослих.
Про це йдеться на сторінці «Волинська регіональна федерація рукопашного бою «РУБІЖ».
Спортсмен Дмитро Щурук здобув 2 срібні медалі в розділах дозований та легкий контакт відповідно. Сергій Бондарук посів 3-тє місце у легкому контакті.
Роман Михалик та Вадим Радюк успішно подолали 2 кола змагань, однак у сутичках за вихід до півфіналу поступилися своїм опонентам.
"Дякуємо спортсменам бійцівського клубу "Busido", а їх тренеру Олександру Панасюку за якісну підготовку спортсменів", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці «Волинська регіональна федерація рукопашного бою «РУБІЖ».
Спортсмен Дмитро Щурук здобув 2 срібні медалі в розділах дозований та легкий контакт відповідно. Сергій Бондарук посів 3-тє місце у легкому контакті.
Роман Михалик та Вадим Радюк успішно подолали 2 кола змагань, однак у сутичках за вихід до півфіналу поступилися своїм опонентам.
"Дякуємо спортсменам бійцівського клубу "Busido", а їх тренеру Олександру Панасюку за якісну підготовку спортсменів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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