Суддю з Луцька обрали членом Вищої ради правосуддя

Інну Плахтій обрали членом Вищої ради правосуддя.



Про це



Новообраний член Вищої ради правосуддя Інна Плахтій склала присягу сьогодні, 10 березня, у рамках 18-го з’їзду суддів України.



Що відомо про суддю



Інна Плахтій – з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій – колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.



Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському державному університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією "юрист".



Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 роки була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Нині офіційно працює суддею Луцького міськрайонного суду.



Згідно із декларацією про доходи, за 2020 рік Інна Плахтій заробила 113958 гривень. Це зарплатня жінки на посаді судді Луцького міськрайонного суду. У декларації за 2019 рік суддя вказала, що володіє двома квартирами у Луцьку та автомобілем Suzuki вартістю 160 тисяч гривень. Зарплата судді у 2019 була більшою, у графі доходів Інна Плахтій вказала - 535986 гривень.



Довідково: Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддю Луцького міськрайонного судуобрали членом Вищої ради правосуддя.Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України.Новообраний член Вищої ради правосуддя Інна Плахтій склала присягу сьогодні, 10 березня, у рамках 18-го з’їзду суддів України.Інна Плахтій – з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій – колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському державному університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією "юрист".Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 роки була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Нині офіційно працює суддею Луцького міськрайонного суду.Згідно із декларацією про доходи, за 2020 рік Інна Плахтій заробила 113958 гривень. Це зарплатня жінки на посаді судді Луцького міськрайонного суду. У декларації за 2019 рік суддя вказала, що володіє двома квартирами у Луцьку та автомобілем Suzuki вартістю 160 тисяч гривень. Зарплата судді у 2019 була більшою, у графі доходів Інна Плахтій вказала - 535986 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію