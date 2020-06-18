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У Луцьку «засвітили» обличчя вандалів, що розмалювали «розумну» зупинку: просять упізнати

У Луцьку «засвітили» обличчя вандалів, що розмалювали «розумну» зупинку: просять упізнати
На камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Винниченка на зупинці громадського транспорту "ЦУМ" зафіксували, як двоє невідомих осіб вчинили акт вандалізму.

Сталося це 08 березня о 05:43, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.

Невідомі здійснили написи на склі нової зупинки, чим порушили Правила благоустрою міста Луцька, зокрема п.п. 2.5.5.1.12. За правопорушення передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП. Порушникам загрожує штраф від 340 - 1360 грн. Також цим порушникам потрібно буде очистити зупинку від надписів та привести її до належного стану.

"Звернення з відповідним відеозаписом направлено в поліцію.
Просимо небайдужих громадян, які упізнали вандалів повідомити дані про них в поліцію або в департамент муніципальної варти Луцької міської ради", - зазначив Поліщук.


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Теги: вандали, зупинка, Луцьк
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