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У селі на Волині двоє неповнолітніх посеред вулиці побили чоловіків

У селі на Волині двоє неповнолітніх посеред вулиці побили чоловіків
На Горохівщині неповнолітні посеред вулиці побили двох чоловіків.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Учора, 9 березня, до поліції звернулося двоє жителів Горохівської територіальної громади. Чоловіки повідомили, що напередодні ввечері на вулиці одного із сіл громади їх побили невідомі. Постраждалі звернулися за допомогою до медиків.

Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничним оперативно встановили причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів цієї ж громади. До слова, один з них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: йому оголосили про підозру у вчиненні крадіжки з проникненням.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото - ілюстративне

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Теги: Горохівщина, побиття, неповнолітні
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