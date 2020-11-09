20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги
Сьогодні, 15:23
20-річна уродженка Нововолинська Софія Роот перебуває в комі у важкому стані. Родина потребує фінансової підтримки.
Нагадаємо, 8-го березня на автодорозі між селами Любитів та Білашів Ковельського району сталася ДТП, в якій постраждала Софія та її мама, - пише Буг.
Наразі дівчина перебуває в реанімації в ковельській лікарні. Її стан важкий: травма голови, перелом шийного хряща, зламані чотири ребра, пробита легеня і багато тілесних ушкоджень. Стан мами Софії кращий, її перевели в терапевтичне відділення.
Софія заміжня, має дворічну донечку, народилася в Нововолинську, зараз проживає в Ковелі та навчається в медичному коледжі.
На лікування потрібні дуже великі кошти, тому рідні дівчини просять допомоги в усіх небайдужих.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 5168 7573 9621 4506 – Софія Роот.
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Нагадаємо, 8-го березня на автодорозі між селами Любитів та Білашів Ковельського району сталася ДТП, в якій постраждала Софія та її мама, - пише Буг.
Наразі дівчина перебуває в реанімації в ковельській лікарні. Її стан важкий: травма голови, перелом шийного хряща, зламані чотири ребра, пробита легеня і багато тілесних ушкоджень. Стан мами Софії кращий, її перевели в терапевтичне відділення.
Софія заміжня, має дворічну донечку, народилася в Нововолинську, зараз проживає в Ковелі та навчається в медичному коледжі.
На лікування потрібні дуже великі кошти, тому рідні дівчини просять допомоги в усіх небайдужих.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 5168 7573 9621 4506 – Софія Роот.
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