20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги

Софія Роот перебуває в комі у важкому стані. Родина потребує фінансової підтримки.



Нагадаємо,



Наразі дівчина перебуває в реанімації в ковельській лікарні. Її стан важкий: травма голови, перелом шийного хряща, зламані чотири ребра, пробита легеня і багато тілесних ушкоджень. Стан мами Софії кращий, її перевели в терапевтичне відділення.



Софія заміжня, має дворічну донечку, народилася в Нововолинську, зараз проживає в Ковелі та навчається в медичному коледжі.



На лікування потрібні дуже великі кошти, тому рідні дівчини просять допомоги в усіх небайдужих.



Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 5168 7573 9621 4506 – Софія Роот.

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