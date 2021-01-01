Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу





Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що в області розгорнули роботу трьох мобільних бригад, що вакцинуватимуть волинян. Загалом таких бригад є 6. В області



«Із вчорашнього дня нам дозволили включати другий етап, тобто вакцинувати усіх медиків і громадських діячів та інших працівників, що перебувають у групі ризику, при умові, що є залишки від вакцинування медичних працівників», - зазначила посадовиця.



На сьогодні зробили щеплення від коронавірусної інфекції 703 особам, із них 9 березня – 160. Людмила Тимощук повідомила, що нині складають «дорожню карту» вакцинації у пунктах щеплення, а також готують додаткові бригади медичних працівників, котрі працюватимуть у пунктах щеплення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 9 березня на Волині дозволили впроваджувати другий етап вакцинації від COVID-19.Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови обласної державної адміністраціїрозповіла, що в області розгорнули роботу трьох мобільних бригад, що вакцинуватимуть волинян. Загалом таких бригад є 6. В області нещодавно розпочали перший етап вакцинації , у рамках якого щеплення отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус.«Із вчорашнього дня нам дозволили включати другий етап, тобто вакцинувати усіх медиків і громадських діячів та інших працівників, що перебувають у групі ризику, при умові, що є залишки від вакцинування медичних працівників», - зазначила посадовиця.На сьогодні зробили щеплення від коронавірусної інфекції 703 особам, із них 9 березня – 160. Людмила Тимощук повідомила, що нині складають «дорожню карту» вакцинації у пунктах щеплення, а також готують додаткові бригади медичних працівників, котрі працюватимуть у пунктах щеплення.

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