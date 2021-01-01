вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу

Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу
Від 9 березня на Волині дозволили впроваджувати другий етап вакцинації від COVID-19.

Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що в області розгорнули роботу трьох мобільних бригад, що вакцинуватимуть волинян. Загалом таких бригад є 6. В області нещодавно розпочали перший етап вакцинації, у рамках якого щеплення отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус.

«Із вчорашнього дня нам дозволили включати другий етап, тобто вакцинувати усіх медиків і громадських діячів та інших працівників, що перебувають у групі ризику, при умові, що є залишки від вакцинування медичних працівників», - зазначила посадовиця.

На сьогодні зробили щеплення від коронавірусної інфекції 703 особам, із них 9 березня – 160. Людмила Тимощук повідомила, що нині складають «дорожню карту» вакцинації у пунктах щеплення, а також готують додаткові бригади медичних працівників, котрі працюватимуть у пунктах щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, Волинь, коронавірус, щеплення, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, у яких медзакладах та районах Волині найбільше хворих на коронавірус
Сьогодні, 15:28
20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги
Сьогодні, 15:23
Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
У селі на Волині двоє неповнолітніх посеред вулиці побили чоловіків
Сьогодні, 15:10
У Луцьку «засвітили» обличчя вандалів, що розмалювали «розумну» зупинку: просять упізнати
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19 74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19
27 лютий, 11:45
Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру
09 березень, 11:00
Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК
05 березень, 17:50
На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу
04 березень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 8 волинян повторно виявили коронавірус
Сьогодні, 16:27
 0
Розповіли про стан рятувальника, який потрапив до реанімації після гасіння пожежі в ресторані у Володимирі
Сьогодні, 16:21
 0
Медики Волинської обласної клінічної лікарні отримали щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 16:16
 0
Волинські лікарні отримали нове обладнання
Сьогодні, 15:36
 0
Повідомили, у яких медзакладах та районах Волині найбільше хворих на коронавірус
Сьогодні, 15:28
 0
Медіа
відео
1/8