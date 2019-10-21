Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки





Сьогодні, 10 березня, у стінах Луцькради обговорили проєкт Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року, що створюють у рамках спільного німецько-українського проєкту «Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька» програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти (NAKOPA-2018)».



Проєкт фінансує Федеральне Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ «Engagement Global»/ Сервісна служба «Міста в єдиному світі».



Над стратегією працювали спеціалісти кафедри автомобілів та транспортних технологій Луцького національного технічного університету. Презентував програму один з її розробників - представник кафедри Валерій Дембіцький.



Він зауважив, що стратегія покликана покращити комфорт пасажирів та зробити транспортні послуги безпечними та доступними для усіх мешканців громади. Також розробники поставили за мету сприяти розвитку енергозберігаючих та екологічнобезпечних видів транспорту.







Для ефективності стратегії науковці провели опитування серед пасажирів (опитали близько 700 респондентів) та проаналізували пасажиропотік за допомогою системи безготівкової оплати.



Дослідили також стан громадського транспорту. Виявили, що в обласному центрі Волині



Валерій Дембіцький зауважив, що ресурс тролейбуса становить лише 7-10 років.



Також у Луцьку хочуть запустити автобуси, які зможуть перевозити 80-100 пасажирів. Автобуси середнього та великого класу згідно із стратегією курсували б містом у години, коли є максимальний пасажиропотік.



Валерій Дембіцький зазначає, що обов'язково потрібно збільшити кількость тролейбусів та автобусів, які пристосовані до потреб осіб з обмеженими можливостями до пересування.



Колектив розробників вважає, що потрібно збільшити частку електротранспорту, адже маршрутки дуже забруднюють повітря. Задля того, аби зменшити кількість маршруток, пропонують повністю замінити деякі маршрути, на яких наразі їздять автобуси, на тролейбуси, а також



Таким чином планують поєднати вулицю Дубнівську з населеними пунктами, які входять до Луцької міської територіальної громади. Йдеться, зокрема про ковельський і володимир-волинський напрямки.



Міські ж автобусні маршрути № 2, 10, 11 та 12 пропонують замінити на тролейбусні.



«Для того, щоб це реалізувати, необхідно зробити деякі ефективні кроки. Зокрема, Біля «Там-Таму» забезпечити з’їзд з проспекту Соборності на вулицю Конякіна. Для маршрутів 10, 11 добудувати частинку тролейбусної мережі до вулиці Потебні. Для маршруту 12 поєднати вулицю Львівську з Новим ринком», - каже Валерій Дембіцький.



До того ж, хочуть налагодити співпрацю із Волинською ОДА для створення маршрутів, які б об’єднували Луцьк із селами, які не увійшли до Луцької територіальної громади.



Розробники пропонують створити систему управління громадскьм транспортом, зокрема – диспетчерський центр, щоб мати змогу не тільки моніторити, а й впливати на перевізника. Задля забезпечення цього завдання, необхідно буде змінювати умови договорів із перевізниками.



«Тоді диспетчерський центр зможе оперативно зняти або додати автобуси на маршрут. Щоб вони не каталися, не возили повітря або оперативно могли вивезти населення з певного пункту. Друге – це можливість каральної фкнкції, коли перевізник зійшов з маршруту, не доїхав до кінцевої точки і так далі. Наразі немає органу, який би міг це контролювати і вживати заходів оперативно», - висловився Валерій Дембіцький.



Автори стратегії впевнені, що місто потребує також сайту про роботу громадського транспорту та значно більше «розумних зупинок».



Безготівкову систему оплати за проїзд СityCard пропонують запровадити і на приміських маршрутах в межах міської територіальної громади.



Також розробники виступають за впровадження динамічної оплати за проїзд. Тобто за те, аби оплата буде різною залежно від часу та відстані.



«Вже на завершальному етапі – це оплата перевізнику за пробіг, а не за кількість пасажирів. Це спонукатиме перевізника не з’їжджати з маршруту раніше через економію, а забезпечити той пробіг», - говорить Валерій Дембіцький.



Більше того, розробники стратегії пропонують удосконалити приміське сполучення. Із старостами громад вже обговорили, які автобусні рейси варто запровадити, аби сполучити села з Луцьком.



Окрім того, серед запланованих стратегією заходів – створення мережі пасажирських пунктів пересадки для приміських автобусів на зупинках громадського транспорту, а також облаштування смуг руху для громадського транспорту (на ділянці дороги від вулиці Словацького до кінця вулиці Богдана Хмельницького, а також від площі Возз'єднання до вулиці Замкової, від проспекту Василя Мойсея до зупинки біля храму Всіх Святих землі Волинської на проспекті Соборності).



Вважають доцільним також впровадження таких режимів руху, як «Експрес» та «Нічний». Зокрема, «Експрес» поєднає в собі всі райони міста. Цей маршрут доцільно впровадити вранці і ввечері, він не зупинятимуться на всіх зупинках, лише на визначених. Таким чином, на роботу можна буде дістатися значно швидше. Нічний транспорт пропонують запустити для перевезення населення, яке працює у пізні зміни.



Хочуть також реорганізувати дорожній рух у центральній частині міста. Зокрема, заборонити транзитний рух через центр Луцька, зокрема вулицями Винниченка, Парковою, Степана Бандери, Богдана Хмельницького та проспектом Волі.



А ще у планах стратегії є побудова шляхопровода від кінотеатру «Промінь» до вулиці Ковельської. Щоб весь транспорт, який їде вулицями Набережна, Шевченка, біля Яровиці у напрямку виїзду з міста, використовував шляхопровід і не створював заторів.



У проєкті є і розширення мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.



Важливим пунктом є облаштування велоінфраструктури: велосипедні доріжки не менше 70% від протяжності автошляхів, парковки, велопрокат. Крім того, також хочуть створити 3 туристичні веломаршрути: «Луцький зоопарк – Замок Любарта», «Новий ринок – Замок Любарта», «Меморіал вічної слави – Театральний майдан – Замок Любарта».



Ще один захід – розширення мережі заправок для електромобілів та інших видів електричного транспорту. За словами експертів, це стимулюватиме розвиток приватного електротранспорту в місті.



Валерій Дембіцький додав, що Луцьк потребує організації належних безкоштовних та платних парковок, зокрема – у центральній частині міста. Відповідно, є потреба у системі управління паркувальним простором.



Мають намір також реорганізувати парковки для таксі та створити мережу так званих «перехоплюючих» парковок.



Зауважимо, що стратегію, яку пропонує розробник, місто зможе втілювати після її погодження виконавчим комітетом та за умови наявності фінансування. Наразі стратегія – на стадії обговорення. Тож зауваження та пропозиції з приводу цього ще можна озвучити мерії.



Фото – з сайту Луцької міської ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екологічно безпечний транспорт, автобуси на 80-100 пасажирів, заміна маршруток на тролейбуси, СityCard на приміських маршрутах, різна оплата за проїд, зважаючи на час та відстань, система диспетерського управління, нічний транспорт та організація парковок – такі нововведення пропонують запровадити у транспортній системі Луцької міської територіальної громади.Сьогодні, 10 березня, у стінах Луцькради обговорили проєкт Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року, що створюють у рамках спільного німецько-українського проєкту «Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька» програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти (NAKOPA-2018)».Проєкт фінансує Федеральне Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ «Engagement Global»/ Сервісна служба «Міста в єдиному світі».Над стратегією працювали спеціалісти кафедри автомобілів та транспортних технологій Луцького національного технічного університету. Презентував програму один з її розробників - представник кафедриВін зауважив, що стратегія покликана покращити комфорт пасажирів та зробити транспортні послуги безпечними та доступними для усіх мешканців громади. Також розробники поставили за мету сприяти розвитку енергозберігаючих та екологічнобезпечних видів транспорту.Для ефективності стратегії науковці провели опитування серед пасажирів (опитали близько 700 респондентів) та проаналізували пасажиропотік за допомогою системи безготівкової оплати.Дослідили також стан громадського транспорту. Виявили, що в обласному центрі Волині експлуатують лише 15% тролейбусів віком до 10 років . Решта – значно «старші». Це вже з урахуванням тих нових 10 із 29-ти низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку . Місто отримало перший десяток впродовж декількох останніх місяців. Усі 29 планують отримати до вересня 2021 року.Валерій Дембіцький зауважив, що ресурс тролейбуса становить лише 7-10 років.Також у Луцьку хочуть запустити автобуси, які зможуть перевозити 80-100 пасажирів. Автобуси середнього та великого класу згідно із стратегією курсували б містом у години, коли є максимальний пасажиропотік.Валерій Дембіцький зазначає, що обов'язково потрібно збільшити кількость тролейбусів та автобусів, які пристосовані до потреб осіб з обмеженими можливостями до пересування.Колектив розробників вважає, що потрібно збільшити частку електротранспорту, адже маршрутки дуже забруднюють повітря. Задля того, аби зменшити кількість маршруток, пропонують повністю замінити деякі маршрути, на яких наразі їздять автобуси, на тролейбуси, а також поєднати місто із приміськими селами також за допомогою тролейбусів, але з автономним ходом . Тобто таких, що здатні працювати як від контактної мережі, так і на акумуляторах.Таким чином планують поєднати вулицю Дубнівську з населеними пунктами, які входять до Луцької міської територіальної громади. Йдеться, зокрема про ковельський і володимир-волинський напрямки.Міські ж автобусні маршрути № 2, 10, 11 та 12 пропонують замінити на тролейбусні.«Для того, щоб це реалізувати, необхідно зробити деякі ефективні кроки. Зокрема, Біля «Там-Таму» забезпечити з’їзд з проспекту Соборності на вулицю Конякіна. Для маршрутів 10, 11 добудувати частинку тролейбусної мережі до вулиці Потебні. Для маршруту 12 поєднати вулицю Львівську з Новим ринком», - каже Валерій Дембіцький.До того ж, хочуть налагодити співпрацю із Волинською ОДА для створення маршрутів, які б об’єднували Луцьк із селами, які не увійшли до Луцької територіальної громади.Розробники пропонують створити систему управління громадскьм транспортом, зокрема – диспетчерський центр, щоб мати змогу не тільки моніторити, а й впливати на перевізника. Задля забезпечення цього завдання, необхідно буде змінювати умови договорів із перевізниками.«Тоді диспетчерський центр зможе оперативно зняти або додати автобуси на маршрут. Щоб вони не каталися, не возили повітря або оперативно могли вивезти населення з певного пункту. Друге – це можливість каральної фкнкції, коли перевізник зійшов з маршруту, не доїхав до кінцевої точки і так далі. Наразі немає органу, який би міг це контролювати і вживати заходів оперативно», - висловився Валерій Дембіцький.Автори стратегії впевнені, що місто потребує також сайту про роботу громадського транспорту та значно більше «розумних зупинок».Безготівкову систему оплати за проїзд СityCard пропонують запровадити і на приміських маршрутах в межах міської територіальної громади.Також розробники виступають за впровадження динамічної оплати за проїзд. Тобто за те, аби оплата буде різною залежно від часу та відстані.«Вже на завершальному етапі – це оплата перевізнику за пробіг, а не за кількість пасажирів. Це спонукатиме перевізника не з’їжджати з маршруту раніше через економію, а забезпечити той пробіг», - говорить Валерій Дембіцький.Більше того, розробники стратегії пропонують удосконалити приміське сполучення. Із старостами громад вже обговорили, які автобусні рейси варто запровадити, аби сполучити села з Луцьком.Окрім того, серед запланованих стратегією заходів – створення мережі пасажирських пунктів пересадки для приміських автобусів на зупинках громадського транспорту, а також облаштування смуг руху для громадського транспорту (на ділянці дороги від вулиці Словацького до кінця вулиці Богдана Хмельницького, а також від площі Возз'єднання до вулиці Замкової, від проспекту Василя Мойсея до зупинки біля храму Всіх Святих землі Волинської на проспекті Соборності).Вважають доцільним також впровадження таких режимів руху, як «Експрес» та «Нічний». Зокрема, «Експрес» поєднає в собі всі райони міста. Цей маршрут доцільно впровадити вранці і ввечері, він не зупинятимуться на всіх зупинках, лише на визначених. Таким чином, на роботу можна буде дістатися значно швидше. Нічний транспорт пропонують запустити для перевезення населення, яке працює у пізні зміни.Хочуть також реорганізувати дорожній рух у центральній частині міста. Зокрема, заборонити транзитний рух через центр Луцька, зокрема вулицями Винниченка, Парковою, Степана Бандери, Богдана Хмельницького та проспектом Волі.А ще у планах стратегії є побудова шляхопровода від кінотеатру «Промінь» до вулиці Ковельської. Щоб весь транспорт, який їде вулицями Набережна, Шевченка, біля Яровиці у напрямку виїзду з міста, використовував шляхопровід і не створював заторів.У проєкті є і розширення мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.Важливим пунктом є облаштування велоінфраструктури: велосипедні доріжки не менше 70% від протяжності автошляхів, парковки, велопрокат. Крім того, також хочуть створити 3 туристичні веломаршрути: «Луцький зоопарк – Замок Любарта», «Новий ринок – Замок Любарта», «Меморіал вічної слави – Театральний майдан – Замок Любарта».Ще один захід – розширення мережі заправок для електромобілів та інших видів електричного транспорту. За словами експертів, це стимулюватиме розвиток приватного електротранспорту в місті.Валерій Дембіцький додав, що Луцьк потребує організації належних безкоштовних та платних парковок, зокрема – у центральній частині міста. Відповідно, є потреба у системі управління паркувальним простором.Мають намір також реорганізувати парковки для таксі та створити мережу так званих «перехоплюючих» парковок.Зауважимо, що стратегію, яку пропонує розробник, місто зможе втілювати після її погодження виконавчим комітетом та за умови наявності фінансування. Наразі стратегія – на стадії обговорення. Тож зауваження та пропозиції з приводу цього ще можна озвучити мерії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію