Волинські лікарні отримали нове обладнання
Сьогодні, 15:36
Дві волинські лікарні отримали нове медичне обладнання, ще одна – очікує надходжень.
Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що в рамках програми «Велике будівництво» тривають роботи з реконструкції трьох приймальних відділень волинських лікарень.
Окрім того, Волинська обласна клінічна лікарня отримала рентген і томограф, які сьогодні вже налаштовували. Таке ж обладнання отримала Луцька міська клінічна лікарня.
«Ми чекаємо таке ж обладнання на приймальне відділення у Ковелі. Приймальні відділення розташовані у чинних лікарнях, вони не зупиняли свою діяльність, надають медичні послуги», - зазначив Чуліпа.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що в рамках програми «Велике будівництво» тривають роботи з реконструкції трьох приймальних відділень волинських лікарень.
Окрім того, Волинська обласна клінічна лікарня отримала рентген і томограф, які сьогодні вже налаштовували. Таке ж обладнання отримала Луцька міська клінічна лікарня.
«Ми чекаємо таке ж обладнання на приймальне відділення у Ковелі. Приймальні відділення розташовані у чинних лікарнях, вони не зупиняли свою діяльність, надають медичні послуги», - зазначив Чуліпа.
Головне фото – ілюстративне.
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