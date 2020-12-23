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Волинські лікарні отримали нове обладнання

Волинські лікарні отримали нове обладнання
Дві волинські лікарні отримали нове медичне обладнання, ще одна – очікує надходжень.

Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що в рамках програми «Велике будівництво» тривають роботи з реконструкції трьох приймальних відділень волинських лікарень.

Окрім того, Волинська обласна клінічна лікарня отримала рентген і томограф, які сьогодні вже налаштовували. Таке ж обладнання отримала Луцька міська клінічна лікарня.

«Ми чекаємо таке ж обладнання на приймальне відділення у Ковелі. Приймальні відділення розташовані у чинних лікарнях, вони не зупиняли свою діяльність, надають медичні послуги», - зазначив Чуліпа.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Волинь, лікарні, обладнання
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