Волинські лікарні отримали нове обладнання

Дві волинські лікарні отримали нове медичне обладнання, ще одна – очікує надходжень.Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови облдержадміністраціїрозповів, що в рамках програми «Велике будівництво» тривають роботи з реконструкції трьох приймальних відділень волинських лікарень.Окрім того, Волинська обласна клінічна лікарня отримала рентген і томограф, які сьогодні вже налаштовували. Таке ж обладнання отримала Луцька міська клінічна лікарня.«Ми чекаємо таке ж обладнання на приймальне відділення у Ковелі. Приймальні відділення розташовані у чинних лікарнях, вони не зупиняли свою діяльність, надають медичні послуги», - зазначив Чуліпа.