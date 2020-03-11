Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Сьогодні, 17:21
Завдяки вчасному і успішному стентуванню артерії ковельські лікарі зберегли нирку пацієнтці, яка у майбутньому потребувала б трансплантації.
Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Молода жінка звернулась до лікарів зі скаргами на підвищений артеріальний тиск (220/130) та постійні болі в попереку. При обстеженні на комп’ютерному томографі виявили гіпоплазію правої нирки та стеноз (звуження) лівої ниркової артерії. Ангіографія засвідчила, що ліва артерія має оклюзію 99%. Тобто, судина забезпечувала лише 1% прохідності крові до нирки.
З таким діагнозом людина стає потенційним пацієнтом на гемодіаліз та в майбутньому потребуватиме трансплантації нирки.
Аби відновити функцію органу та врятувати молоду жінку від ймовірної інвалідності, хірурги провели стентування артерії.
Операція пройшло успішно. Уже наступного дня у хворої значно знизився тиск і становив 140/90. Пацієнтку через день виписали додому.
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Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Молода жінка звернулась до лікарів зі скаргами на підвищений артеріальний тиск (220/130) та постійні болі в попереку. При обстеженні на комп’ютерному томографі виявили гіпоплазію правої нирки та стеноз (звуження) лівої ниркової артерії. Ангіографія засвідчила, що ліва артерія має оклюзію 99%. Тобто, судина забезпечувала лише 1% прохідності крові до нирки.
З таким діагнозом людина стає потенційним пацієнтом на гемодіаліз та в майбутньому потребуватиме трансплантації нирки.
Аби відновити функцію органу та врятувати молоду жінку від ймовірної інвалідності, хірурги провели стентування артерії.
Операція пройшло успішно. Уже наступного дня у хворої значно знизився тиск і становив 140/90. Пацієнтку через день виписали додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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