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Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності

Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Завдяки вчасному і успішному стентуванню артерії ковельські лікарі зберегли нирку пацієнтці, яка у майбутньому потребувала б трансплантації.

Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Молода жінка звернулась до лікарів зі скаргами на підвищений артеріальний тиск (220/130) та постійні болі в попереку. При обстеженні на комп’ютерному томографі виявили гіпоплазію правої нирки та стеноз (звуження) лівої ниркової артерії. Ангіографія засвідчила, що ліва артерія має оклюзію 99%. Тобто, судина забезпечувала лише 1% прохідності крові до нирки.

З таким діагнозом людина стає потенційним пацієнтом на гемодіаліз та в майбутньому потребуватиме трансплантації нирки.

Аби відновити функцію органу та врятувати молоду жінку від ймовірної інвалідності, хірурги провели стентування артерії.

Операція пройшло успішно. Уже наступного дня у хворої значно знизився тиск і становив 140/90. Пацієнтку через день виписали додому.
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності

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Теги: Ковель, операція, жінка, нирка
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