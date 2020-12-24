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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Медики Волинської обласної клінічної лікарні отримали щеплення проти COVID-19

Медики Волинської обласної клінічної лікарні отримали щеплення проти COVID-19
У Волинській області триває кампанія з імунізації населення від COVID-19. Зокрема, сьогодні, 10 березня, медичні працівники Волинської обласної клінічної лікарні отримують щеплення від коронавірусної хвороби. Бажання вакцинуватися виявили 70 лікарів медичного закладу.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Оглянути процес вакцинації та підтримати охочих приїхали заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Руцький та заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я ОДА Валерій Кацаман.

Як зазначає Людмила Тимощук, наразі люди розуміють необхідність щеплення, тому що вакцинація є одним із ефективних методів запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, виїжджають до робочих колективів медиків та здійснюють щеплення спеціально створені і навчені мобільні бригади. Слід зазначити, в області на сьогодні уже підготовлені 5 мобільних бригад, які щеплюють вакциною AstraZeneca (Covishield) та одна мобільна бригада готова до імунізації вакциною Pfizer/BioNTech. Незабаром планується підготувати ще три мобільні бригади для роботи з вакциною AstraZeneca, тож загалом на Волині їх буде 9.

«За весь період щеплень проти COVID-19 на Волині поствакцинальних наслідків не було зафіксовано. Наразі відслідковується збільшення кількості бажаючих і ми готові адекватно реагувати на їхні запити і забезпечити оперативний виїзд мобільних бригад», – повідомив Валерій Кацаман.

Перед щепленням кожному міряють температуру та проводять інструктаж, а опісля вакциновані перебувають ще 30 хвилин під наглядом, аби запобігти можливій реакції на вакцину. Завідувач гематологічного відділення КП «Волинська обласна клінічна лікарня» розповів, чому вирішив вакцинуватися:

«По-перше, AstraZeneca (Covishield) – це якісна вакцина інноваційної компанії, яка є серед топ-лідерів фармринку. По-друге, вакцина – це можливий шанс зупинити коронавірусну епідемію. Єдине, що ми не знаємо скільки часу в організмі людини зберігаються антитіла до хвороби, найімовірніше, що ми будемо раз на рік, як від грипу, вакцинуватися від COVID-19».

До слова, на Волині від 9 березня дозволили впроваджувати другий етап вакцинації від COVID-19.

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Теги: коронавірус, вакцина, обласна лікарня, щеплення
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