Щоб не крали: у Луцьку біля скульптур кликунів пропонують встановити камери





Про це йдеться у Анатолія Форманюка.



Нагадаємо, днями у центрі Луцька



Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також



Тож у зв'язку з регулярними крадіжками луцьких кликунів, а також фактами їх пошкодження, у місті просять забезпечити відповідні локації камерами відеоспостереження.



"Виходячи з того, що приблизна вартість одного "кликуна" становить 20-25 тисяч гривень, даний спосіб запобігання подібним випадкам, не лише діятиме як превентивний захід, а й допомагатиме у розкритті не лише даного злочину, а й інших можливих злочинів, скоєних на території яку охоплюватимуть камери відеоспостереження", - йдеться у петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пропонують забезпечити відеонагляд за скульптурами кликунів.Про це йдеться у петиції до місцевої владиНагадаємо, днями у центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна . Йдеться про кликуна, якого встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали . Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста Тож у зв'язку з регулярними крадіжками луцьких кликунів, а також фактами їх пошкодження, у місті просять забезпечити відповідні локації камерами відеоспостереження."Виходячи з того, що приблизна вартість одного "кликуна" становить 20-25 тисяч гривень, даний спосіб запобігання подібним випадкам, не лише діятиме як превентивний захід, а й допомагатиме у розкритті не лише даного злочину, а й інших можливих злочинів, скоєних на території яку охоплюватимуть камери відеоспостереження", - йдеться у петиції.

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