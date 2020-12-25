Щоб не крали: у Луцьку біля скульптур кликунів пропонують встановити камери
Сьогодні, 16:53
У Луцьку пропонують забезпечити відеонагляд за скульптурами кликунів.
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Анатолія Форманюка.
Нагадаємо, днями у центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна. Йдеться про кликуна, якого встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали. Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста.
Тож у зв'язку з регулярними крадіжками луцьких кликунів, а також фактами їх пошкодження, у місті просять забезпечити відповідні локації камерами відеоспостереження.
"Виходячи з того, що приблизна вартість одного "кликуна" становить 20-25 тисяч гривень, даний спосіб запобігання подібним випадкам, не лише діятиме як превентивний захід, а й допомагатиме у розкритті не лише даного злочину, а й інших можливих злочинів, скоєних на території яку охоплюватимуть камери відеоспостереження", - йдеться у петиції.
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Про це йдеться у петиції до місцевої влади Анатолія Форманюка.
Нагадаємо, днями у центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна. Йдеться про кликуна, якого встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали. Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста.
Тож у зв'язку з регулярними крадіжками луцьких кликунів, а також фактами їх пошкодження, у місті просять забезпечити відповідні локації камерами відеоспостереження.
"Виходячи з того, що приблизна вартість одного "кликуна" становить 20-25 тисяч гривень, даний спосіб запобігання подібним випадкам, не лише діятиме як превентивний захід, а й допомагатиме у розкритті не лише даного злочину, а й інших можливих злочинів, скоєних на території яку охоплюватимуть камери відеоспостереження", - йдеться у петиції.
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