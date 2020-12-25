вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб не крали: у Луцьку біля скульптур кликунів пропонують встановити камери

Щоб не крали: у Луцьку біля скульптур кликунів пропонують встановити камери
У Луцьку пропонують забезпечити відеонагляд за скульптурами кликунів.

Про це йдеться у петиції до місцевої влади Анатолія Форманюка.

Нагадаємо, днями у центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна. Йдеться про кликуна, якого встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.

Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали. Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста.

Тож у зв'язку з регулярними крадіжками луцьких кликунів, а також фактами їх пошкодження, у місті просять забезпечити відповідні локації камерами відеоспостереження.

"Виходячи з того, що приблизна вартість одного "кликуна" становить 20-25 тисяч гривень, даний спосіб запобігання подібним випадкам, не лише діятиме як превентивний захід, а й допомагатиме у розкритті не лише даного злочину, а й інших можливих злочинів, скоєних на території яку охоплюватимуть камери відеоспостереження", - йдеться у петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кликуни, камери, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 5 років
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Сьогодні, 17:21
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
Щоб не крали: у Луцьку біля скульптур кликунів пропонують встановити камери
Сьогодні, 16:53
У 8 волинян повторно виявили коронавірус
Сьогодні, 16:27
Розповіли про стан рятувальника, який потрапив до реанімації після гасіння пожежі в ресторані у Володимирі
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
За лучанами спостерігають понад 250 камер За лучанами спостерігають понад 250 камер
28 січень, 13:15
Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі
06 січень, 13:35
У Луцьку з’являться ще два кликуни У Луцьку з’являться ще два кликуни
25 грудень, 2020, 16:50
Луцьким кликунам обрали імена Луцьким кликунам обрали імена
06 грудень, 2020, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Сьогодні, 18:00
 0
На Львівщині вчителька виплатить учениці 3000 гривень за наклеп
Сьогодні, 17:56
 0
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Сьогодні, 17:21
 0
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8