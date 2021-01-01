вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО

Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Готовність робіт з реконструкції приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні становить понад 80%.

Про це зазначила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, оглянувши стан будівельних робіт у медзакладі сьогодні, 10 березня, пише пресслужба Волинської ОДА.

Слід зазначити, що ремонтні роботи відбуваються у рамках програми президента України «Велике будівництво» за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає понад 20 мільйонів гривень.

Наразі завершуються основні внутрішні та зовнішні ремонтні роботи, змінені вікна, забезпечено відділення безперешкодним доступом для осіб з особливими потребами та необхідним обладнанням.

Зокрема, днями для приймального відділення КП «Волинська обласна клінічна лікарня» привезли рентгенівський апарат і разом із комп’ютерним томографом, який прибув раніше, їх готують до встановлення.

«Велике будівництво на Волині реалізується активними темпами. Зокрема, сьогодні, інспектуючи стан ремонту приймального відділення, можемо сказати, що готовність об’єкта становить понад 80%. Відтак, до 31 березня ремонтні роботи по відділенню повинні завершитися», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.

Незабаром у сучасному оновленому медичному закладі прийматимуть перших пацієнтів, де надаватимуть якісну невідкладну медичну допомогу. Також за потреби пацієнт матиме можливість пройти діагностику на КТ чи МРТ, зробити рентген, УЗД чи ендоскопію.

Нагадаємо, що у рамках «Великого будівництва» в області здійснюється реконструкція 7-ми приймальних відділень, з них 4 об’єкти завершили реконструювати у 2020 році.

Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, приймальне відділення, Луцьк, обласна лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Сьогодні, 18:00
На Львівщині вчителька виплатить учениці 3000 гривень за наклеп
Сьогодні, 17:56
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Сьогодні, 17:21
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
У луцькому парку відремонтують заїзд до «Ротонди» У луцькому парку відремонтують заїзд до «Ротонди»
Сьогодні, 12:34
У Луцьку залатають ями на кількох вулицях У Луцьку залатають ями на кількох вулицях
09 березень, 13:50
У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста
06 березень, 14:33
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
03 березень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Сьогодні, 18:00
 0
На Львівщині вчителька виплатить учениці 3000 гривень за наклеп
Сьогодні, 17:56
 0
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
Ковельські хірурги врятували молоду жінку від ймовірної інвалідності
Сьогодні, 17:21
 0
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8