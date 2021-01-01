Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО

Готовність робіт з реконструкції приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні становить понад 80%.Про це зазначила заступниця голови облдержадміністрації, оглянувши стан будівельних робіт у медзакладі сьогодні, 10 березня, пише пресслужба Волинської ОДА.Слід зазначити, що ремонтні роботи відбуваються у рамках програми президента України «Велике будівництво» за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає понад 20 мільйонів гривень.Наразі завершуються основні внутрішні та зовнішні ремонтні роботи, змінені вікна, забезпечено відділення безперешкодним доступом для осіб з особливими потребами та необхідним обладнанням.Зокрема, днями для приймального відділення КП «Волинська обласна клінічна лікарня»який прибув раніше, їх готують до встановлення.«Велике будівництво на Волині реалізується активними темпами. Зокрема, сьогодні, інспектуючи стан ремонту приймального відділення, можемо сказати, що готовність об’єкта становить понад 80%. Відтак, до 31 березня ремонтні роботи по відділенню повинні завершитися», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.Незабаром у сучасному оновленому медичному закладі прийматимуть перших пацієнтів, де надаватимуть якісну невідкладну медичну допомогу. Також за потреби пацієнт матиме можливість пройти діагностику на КТ чи МРТ, зробити рентген, УЗД чи ендоскопію.Нагадаємо, що у рамках «Великого будівництва» в області здійснюється реконструкція 7-ми приймальних відділень, з них 4 об’єкти завершили реконструювати у 2020 році.