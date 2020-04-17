В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину Тетяна Яцечко-Блаженко.



Як вона зазначає, фото зроблене у 20-х роках ХХ століття. Також на фото можна побачити частину мурів Луцького замку.



"В'їзна вежа Луцького замку та частина мурів, фото орієнтовно періоду 1916-1923 рр.", - написала Тетяна Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали, який вигляд мала в'їзна вежа замку Любарта більше ніж 100 років тому.Ретросвітлину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідницяЯк вона зазначає, фото зроблене у 20-х роках ХХ століття. Також на фото можна побачити частину мурів Луцького замку."В'їзна вежа Луцького замку та частина мурів, фото орієнтовно періоду 1916-1923 рр.", - написала Тетяна Яцечко-Блаженко.

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