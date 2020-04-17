В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
У мережі показали, який вигляд мала в'їзна вежа замку Любарта більше ніж 100 років тому.
Ретросвітлину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Як вона зазначає, фото зроблене у 20-х роках ХХ століття. Також на фото можна побачити частину мурів Луцького замку.
"В'їзна вежа Луцького замку та частина мурів, фото орієнтовно періоду 1916-1923 рр.", - написала Тетяна Яцечко-Блаженко.
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Ретросвітлину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Як вона зазначає, фото зроблене у 20-х роках ХХ століття. Також на фото можна побачити частину мурів Луцького замку.
"В'їзна вежа Луцького замку та частина мурів, фото орієнтовно періоду 1916-1923 рр.", - написала Тетяна Яцечко-Блаженко.
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