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В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі показали, який вигляд мала в'їзна вежа замку Любарта більше ніж 100 років тому.

Ретросвітлину розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Як вона зазначає, фото зроблене у 20-х роках ХХ століття. Також на фото можна побачити частину мурів Луцького замку.

"В'їзна вежа Луцького замку та частина мурів, фото орієнтовно періоду 1916-1923 рр.", - написала Тетяна Яцечко-Блаженко.

В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, замок Любарта, 20 століття
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