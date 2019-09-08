Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО





Про це Тамара Волинець.



Вулиця Наврятинська розташована між селами Сільце та Житані. Найближчий магазин за два кілометри.



Дітей на вулиці Наврятинській немає. Народжуваність за останні п’ять років знизилась, смертність — зросла. На вулиці зареєстровано 25 осіб, по факту проживають — 12. Торік у чотирьох селах Хмелівківського старостинського округу народилось п’ятеро малюків, 15 людей померли, — розповіла староста.



На вулиці, яка лишилася від села, 25 хат, 17 із них стоять пусткою.



Бабуся Валентина Приходько розповіла, народилася і все життя прожила тут. Вона – найстарша мешканка вулиці.



Каже: більшість продуктів з міста привозить донька. Найближча від села крамниця за декілька кілометрів. Живе жінка разом із сином. Тримають качок та курей.



Раз або два на тиждень у Наврятин приїжджає поштарка. Розносить пенсію, платіжки за комірне і свіжі газети. Олена Столяр говорить: вулиця відірвана від адміністративного центру старостинського округу, а люди хочуть живої розмови та новин.



За даними державного реєстру виборців, в області нараховується 15 сіл, де зареєстровано 10 виборців. До цієї кількості, каже керівник відділу адміністрування державного реєстру виборців Віктор Стасюк, додається ще 25% населення, які визнані недієздатними та тих осіб, які не досягли 18 років та можуть проживати у таких селах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише одна вулиця лишилася в одному з сіл Володимир-Волинського району. На ній проживають 12 мешканців.Про це "Суспільному" розповіла староста Хмелівківського округуВулиця Наврятинська розташована між селами Сільце та Житані. Найближчий магазин за два кілометри.Дітей на вулиці Наврятинській немає. Народжуваність за останні п’ять років знизилась, смертність — зросла. На вулиці зареєстровано 25 осіб, по факту проживають — 12. Торік у чотирьох селах Хмелівківського старостинського округу народилось п’ятеро малюків, 15 людей померли, — розповіла староста.На вулиці, яка лишилася від села, 25 хат, 17 із них стоять пусткою.Бабусярозповіла, народилася і все життя прожила тут. Вона – найстарша мешканка вулиці.Каже: більшість продуктів з міста привозить донька. Найближча від села крамниця за декілька кілометрів. Живе жінка разом із сином. Тримають качок та курей.Раз або два на тиждень у Наврятин приїжджає поштарка. Розносить пенсію, платіжки за комірне і свіжі газети. Олена Столяр говорить: вулиця відірвана від адміністративного центру старостинського округу, а люди хочуть живої розмови та новин.За даними державного реєстру виборців, в області нараховується 15 сіл, де зареєстровано 10 виборців. До цієї кількості, каже керівник відділу адміністрування державного реєстру виборців, додається ще 25% населення, які визнані недієздатними та тих осіб, які не досягли 18 років та можуть проживати у таких селах.

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