вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО

Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО
Лише одна вулиця лишилася в одному з сіл Володимир-Волинського району. На ній проживають 12 мешканців.

Про це "Суспільному" розповіла староста Хмелівківського округу Тамара Волинець.

Вулиця Наврятинська розташована між селами Сільце та Житані. Найближчий магазин за два кілометри.

Дітей на вулиці Наврятинській немає. Народжуваність за останні п’ять років знизилась, смертність — зросла. На вулиці зареєстровано 25 осіб, по факту проживають — 12. Торік у чотирьох селах Хмелівківського старостинського округу народилось п’ятеро малюків, 15 людей померли, — розповіла староста.

На вулиці, яка лишилася від села, 25 хат, 17 із них стоять пусткою.

Бабуся Валентина Приходько розповіла, народилася і все життя прожила тут. Вона – найстарша мешканка вулиці.

Каже: більшість продуктів з міста привозить донька. Найближча від села крамниця за декілька кілометрів. Живе жінка разом із сином. Тримають качок та курей.

Раз або два на тиждень у Наврятин приїжджає поштарка. Розносить пенсію, платіжки за комірне і свіжі газети. Олена Столяр говорить: вулиця відірвана від адміністративного центру старостинського округу, а люди хочуть живої розмови та новин.

За даними державного реєстру виборців, в області нараховується 15 сіл, де зареєстровано 10 виборців. До цієї кількості, каже керівник відділу адміністрування державного реєстру виборців Віктор Стасюк, додається ще 25% населення, які визнані недієздатними та тих осіб, які не досягли 18 років та можуть проживати у таких селах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський район, село
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Сьогодні, 18:00
На Львівщині вчителька виплатить учениці 3000 гривень за наклеп
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
08 вересень, 2019, 19:39
Від великого Наврятина залишилося 12 хат: історія вимираючого села на Волині Від великого Наврятина залишилося 12 хат: історія вимираючого села на Волині
07 березень, 18:01
На Волині у заметі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого На Волині у заметі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
13 лютий, 12:20
Через погані дороги перевізник відмовляється від маршруту, що сполучає села з райцентром на Волині Через погані дороги перевізник відмовляється від маршруту, що сполучає села з райцентром на Волині
07 лютий, 02:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Сьогодні, 18:00
 0
На Львівщині вчителька виплатить учениці 3000 гривень за наклеп
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8