Головні новини 10 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО

До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 10 березня., крім державних страхових відрахувань, обіцяє українцям міністерка соціальної політики. ЇЇ варіант пенсійної реформи, запевняє, збільшить пенсії у півтора-три рази, при цьому не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду. На сьогодні, до речі, у ньому бракує 700 мільйонів гривень. Передбачається, що, окрім державного пенсійного забезпечення, громадяни і самі зможуть накопичувати собі на пенсію, а накопичене – передавати у спадок. До пропонованих новацій волиняни поставилися скептично. Майже всі, кого ми опитали, не зможуть додатково відкладати на майбутню пенсію через низькі доходи. Окрім того, люди не довіряють жодним фондам, які зберігатимуть їхні накопичення. Кажуть, уже втрачали заощадження у банках., щоб не накопичувати комунальні борги, має намір український уряд. Окрім того, шукатимуть спосіб, як вирішити проблему вже з наявною простроченою заборгованістю за такими платежами. На Волині сьогодні кожне третє домогосподарство (а це близько 150 тисяч сімей) отримують пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Держбюджету це вартувало понад 1 мільярд гривень. Однак, ще 4 роки тому, до реформи інституту субсидіювання, допомогу від держави на сплату комірного мали дві третини волинських родин. Цифри цілком обґрунтовані для регіону, де середній рівень заробітної плати один з найнижчих в Україні. Тим більше, що з тих пір вартість компослуг зросла у рази.Таким має бути транспортне середовище в Луцьку. Задля цього більше року розробляли стратегію. За 400 тисяч гривень. Нині презентували її загалу. Детально розповіли, що треба зробити і жодного слова про те, у скільки це обійдеться.І не лише за формою. У двобої зійшлися футзалістки із баскетболістами. Що з того вийшло і хто переміг – бачила наша Ольга Матвєєва.. Ведмідь на прізвисько Малюк трохи потинявся вольєром, винюхуючи весну, та, зрештою, вирішив дочекатися тепла уві сні. В зоопарку жартують: у бабака-провісника Тимка з’явився достойний конкурент.Що весняне тепло потішить не скоро – підтверджують і синоптики. По справжньому зігрітися зможемо лише після Великодня. І березень, і квітень будуть прохолоднішими, ніж у попередні роки. Наприкінці ж тижня на Волині і взагалі прогнозують сніг з дощем і штормовий вітер.