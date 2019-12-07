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Не може заїхати «швидка»: мешканці одного з луцьких дворів скаржаться на величезні калюжі

Не може заїхати «швидка»: мешканці одного з луцьких дворів скаржаться на величезні калюжі
Мешканці одного з луцьких дворів скаржаться на величезні калюжі, які утворилися після зими.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Ні пройти ні проїхати. Так про свій двір говорять мешканці будинку на Грушевського, 10 у Луцьку. Люди кажуть, після дощу і танення снігу утворюються величезні калюжі, у двір відмовляються заїжджати таксі й навіть “швидка”, що вже казати за мам з візочками.

Люди кажуть, місцева влада ніби не бачить їхньої проблеми. Що на такі закиди кажуть в управлінні житлово-комунального господарства - дивіться в сюжеті.



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Теги: Луцьк, Грушевського
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