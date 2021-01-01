На володимир-волинський «Полігон» шукають директора

У Володимирі-Волинському шукають директора для комунального господарства "Полігон" Володимир-Волинської міської ради.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Подати заяву на участь в конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Полігон» Володимир-Волинської міської ради можна до 17:00 год. 29 березня 2021 р.– утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або залученням на конкурсних засадах для цього інші підприємства, установи та організації;– санітарне прибирання (ручне та механізоване) доріг, тротуарів, скверів, газонів;– надання послуг з поводження з побутовими відходами;– надання транспортних послуг;– надання в оренду майна;– реалізація продукції;– зовнішньо-економічна діяльність – інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.Вимоги до кандидата:Повна вища освіта.Стаж роботи на керівних посадах не менше ніж 5-ть років.Перелік документів, що подаються на участь у конкурсі:– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади з переліком доданих документів;– автобіографію; (Бланк заяви)– належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу, копію документа про освіту, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;– згоду на обробку персональних даних; (Бланк заяви)– пропозицію щодо програми розвитку підприємства – конкурсну пропозицію;– довідку МВС про відсутність судимості;– медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;– попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;– заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою;– підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше).Довідкову інформацію можна отримати за телефоном за телефоном: (03342) 3-57-10, 3-85-18.Засідання конкурсної комісії та розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 07 квітня 2021 року об 15.00 год за адресою: вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир – Волинський, 44700.фінансова звітність (баланс та звіт про фінансовий результат підприємства) комунального підприємства «Полігон» Володимир – Волинської міської ради за 2020 рік в форматі pdf розміщена на офіційному веб-сайті переглянути