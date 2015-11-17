Україна позичить у Франції 116 мільйонів євро на купівлю патрульних катерів

Кабмін ухвалив розпорядження про позику 116 мільйонів євро від Франції для закупівлі патрульних катерів для українських прикордонників.Про це повідомляє Суспільне, посилаючисб на пресслужбу Міністерства фінансів."Урядом схвалено розроблений Мінфіном проєкт розпорядження "Про здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України". Реалізація розпорядження надає право Міністру фінансів України укласти кредитні договори в рамках підтримки Уряду Франції для реалізації державного інвестиційного проєкту – закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів", – розповіли представники Мінфіну.Всього Україна запозичить 116 мільйонів євро – через банківську позику, гарантовану Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на максимальну суму 76 мільйонів євро та через пряму позику Казначейства Франції на максимальну суму 40 мільйонів євро. Дана сума покриє 85% вартості контракту на поставку 20 катерів OCEA FPB 98.OCEA FPB 98 – тип патрульних катерів, створений французькою компанією ОСЕА. Катери призначені для здійснення берегової охорони та дозволяють забезпечувати силову присутність в морі для стримування незаконної діяльності контрабандистів, піратів і браконьєрів, а також робіт по захисту морського середовища і пошукових місій. Катери можуть комплектуватися різними бойовими модулями і оглядової човном.Перші катери цього типу були поставлені Алжиру в 2008 році, пізніше судна цієї серії придбали Бенін, Нігерія і Сурінам.