Вважають унікальною в Європі: цікаві факти про найдовшу річку Волині

У Державному агентстві рибного господарства повідомили цікаві факти про волинську річку Стохід.На сторінці Держрибагентства розповідають про наймасовіші види української іхтіофауни та цікаві факти про водойми, які вони населяють у рубриці #Наші_водойми.Річка Стохід – найдовша на Волині. Довжина річки 188 км, площа басейну 3125 км².- Бере початок біля села Семеринське, на Волинському Поліссі, в межах Волинської височини. Тече переважно на північний схід і впадає у річку Прип'ять.- Назва ріки пов’язана з тим, що на деяких ділянках, довжиною в кілька десятків кілометрів, її русло розпадається на «сто ходів» - безліч маленьких заплутаних русел, проток, рукавів загальною шириною від 1 до 2 км. Між протоками - височенні очерети та острівці лісу.- Завдяки особливостям своєї гідрографії Стохід вважають унікальним водним об’єктом не лише в Україні, а й у Європі.Долина ріки у верхній течії завширшки до 4-4,5 км, нижче завширшки до 7-10 км. Річище простежується переважно у верхній течії, де його ширина 20-25 м, з середньою глибиною 0,5-1,5 м. Найбільша глибина становить 16,4 м.- Іхтіофауна річки налічує понад 30 видів риб. Серед найпоширеніших: щука, плітка, краснопірка, верховка, верховодка, плоскирка, лящ, в'юн, окунь, сріблястий карась та пічкур звичайний.- Мешкають тут і рідкісні: гірчак європейський, рибець, бистрянка російська, головень європейський, гольян озерний, рідко трапляються ялець звичайний та червонокнижна мінога українська.- На базі сформованих річкою унікальних водно-болотних ландшафтів створено Національний природний парк «Прип’ять-Стохід».