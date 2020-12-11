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Вважають унікальною в Європі: цікаві факти про найдовшу річку Волині

Вважають унікальною в Європі: цікаві факти про найдовшу річку Волині
У Державному агентстві рибного господарства повідомили цікаві факти про волинську річку Стохід.

На сторінці Держрибагентства розповідають про наймасовіші види української іхтіофауни та цікаві факти про водойми, які вони населяють у рубриці #Наші_водойми.

Річка Стохід – найдовша на Волині. Довжина річки 188 км, площа басейну 3125 км².

- Бере початок біля села Семеринське, на Волинському Поліссі, в межах Волинської височини. Тече переважно на північний схід і впадає у річку Прип'ять.

- Назва ріки пов’язана з тим, що на деяких ділянках, довжиною в кілька десятків кілометрів, її русло розпадається на «сто ходів» - безліч маленьких заплутаних русел, проток, рукавів загальною шириною від 1 до 2 км. Між протоками - височенні очерети та острівці лісу.

- Завдяки особливостям своєї гідрографії Стохід вважають унікальним водним об’єктом не лише в Україні, а й у Європі.
Долина ріки у верхній течії завширшки до 4-4,5 км, нижче завширшки до 7-10 км. Річище простежується переважно у верхній течії, де його ширина 20-25 м, з середньою глибиною 0,5-1,5 м. Найбільша глибина становить 16,4 м.

- Іхтіофауна річки налічує понад 30 видів риб. Серед найпоширеніших: щука, плітка, краснопірка, верховка, верховодка, плоскирка, лящ, в'юн, окунь, сріблястий карась та пічкур звичайний.

- Мешкають тут і рідкісні: гірчак європейський, рибець, бистрянка російська, головень європейський, гольян озерний, рідко трапляються ялець звичайний та червонокнижна мінога українська.

- На базі сформованих річкою унікальних водно-болотних ландшафтів створено Національний природний парк «Прип’ять-Стохід».

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Теги: природа, Стохід, Волинь
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