Луцьк долучився до туристичного спецпроекту
10 березень, 22:59
Луцьк долучили до спецпроекту «Місто за вікенд» від українського туристичного порталу UA.IGotoWorld.com.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Колектив VisitLutsk.com зібрав, систематизував та надіслав необхідну інформацію керівникам проекту, тож Луцьк опинився серед 35 міст і селищ України, представлених на порталі, повідомили в інформаційно-туристичному центрі.
Відтепер цікаві факти про наше місто, топ 5 пам'яток, поради та рекомендації, фото та відео можна знайти не лише на туристичному сайті міста www.visitlutsk.com, а й за посиланням: https://ua.igotoworld.com/projects/tic/lutsk/.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Колектив VisitLutsk.com зібрав, систематизував та надіслав необхідну інформацію керівникам проекту, тож Луцьк опинився серед 35 міст і селищ України, представлених на порталі, повідомили в інформаційно-туристичному центрі.
Відтепер цікаві факти про наше місто, топ 5 пам'яток, поради та рекомендації, фото та відео можна знайти не лише на туристичному сайті міста www.visitlutsk.com, а й за посиланням: https://ua.igotoworld.com/projects/tic/lutsk/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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