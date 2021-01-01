«Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром

Міхою Горопевшеком.



У своїй новій команді Міха взяв 5-й ігровий номер, - пише



29-річний гравець відомий в Україні виступами за "Волинь", 2020 рік провів у "Динамо" Мінськ.



Нагадаємо, що на даний момент "Чорноморець" в Першій лізі ділить лідерство з "Агробізнесом".



Міха Горопевшек у сезоні 2018-2019 виступав за ФК "Волинь", зіграв 49 матчів та забив 9 голів, за що оборонця називали бомбардиром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання контракту із словенським захисникомУ своїй новій команді Міха взяв 5-й ігровий номер, - пише UA Football 29-річний гравець відомий в Україні виступами за "Волинь", 2020 рік провів у "Динамо" Мінськ.Нагадаємо, що на даний момент "Чорноморець" в Першій лізі ділить лідерство з "Агробізнесом".Міха Горопевшек у сезоні 2018-2019 виступав за ФК "Волинь", зіграв 49 матчів та забив 9 голів, за що оборонця називали бомбардиром.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію