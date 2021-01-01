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«Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром

«Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром
Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання контракту із словенським захисником Міхою Горопевшеком.

У своїй новій команді Міха взяв 5-й ігровий номер, - пише UA Football.

29-річний гравець відомий в Україні виступами за "Волинь", 2020 рік провів у "Динамо" Мінськ.

Нагадаємо, що на даний момент "Чорноморець" в Першій лізі ділить лідерство з "Агробізнесом".

Міха Горопевшек у сезоні 2018-2019 виступав за ФК "Волинь", зіграв 49 матчів та забив 9 голів, за що оборонця називали бомбардиром.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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