«Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром
Сьогодні, 08:36
Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання контракту із словенським захисником Міхою Горопевшеком.
У своїй новій команді Міха взяв 5-й ігровий номер, - пише UA Football.
29-річний гравець відомий в Україні виступами за "Волинь", 2020 рік провів у "Динамо" Мінськ.
Нагадаємо, що на даний момент "Чорноморець" в Першій лізі ділить лідерство з "Агробізнесом".
Міха Горопевшек у сезоні 2018-2019 виступав за ФК "Волинь", зіграв 49 матчів та забив 9 голів, за що оборонця називали бомбардиром.
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У своїй новій команді Міха взяв 5-й ігровий номер, - пише UA Football.
29-річний гравець відомий в Україні виступами за "Волинь", 2020 рік провів у "Динамо" Мінськ.
Нагадаємо, що на даний момент "Чорноморець" в Першій лізі ділить лідерство з "Агробізнесом".
Міха Горопевшек у сезоні 2018-2019 виступав за ФК "Волинь", зіграв 49 матчів та забив 9 голів, за що оборонця називали бомбардиром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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