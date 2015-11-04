Польське місто припинило співпрацю з Тернополем через стадіон імені Шухевича
Сьогодні, 04:23
Польське місто Замостя вирішило припинити співпрацю з Тернополем у європейському грантовому проєкті на майже 69 тисяч євро через перейменування міського стадіону на честь головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.
Про це йдеться в заяві мера Замостя Анджея Внука, яку оприлюднили 10 березня, - пише Громадське.
Зокрема він заявив, що Шухевич «відповідальний за жорстокий геноцид поляків у 1943-44 роках». У зв'язку з цим влада польського міста вирішила припинити співпрацю з українським у проєкті «Спільна історія двох міст ㅡ Тернополя та Замостя».
На цей проєкт Європейський Союз надав грант на 68,7 тисячі євро. Він мав популяризувати історію міст та зміцнити польсько-українські відносини. Однак мер Замостя зазначив, що «у нинішній ситуації така співпраця неможлива».
«Поважаю право кожного народу на своє розуміння історії. Однак я не можу перейти до порядку денного через жорстокість війни та відсутність поваги до беззахисних жертв польського походження», ㅡ зазначив він.
Анджей Внук заявив, що дії міської влади Тернополя суперечать заявам щодо збереження польської та української спадщини та історії цього міста, «побудованого як громадянами Польщі, так і українцями».
«Кожна така ініціатива повинна враховувати почуття сімей жертв та польської нації», ㅡ сказав він.
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Про це йдеться в заяві мера Замостя Анджея Внука, яку оприлюднили 10 березня, - пише Громадське.
Зокрема він заявив, що Шухевич «відповідальний за жорстокий геноцид поляків у 1943-44 роках». У зв'язку з цим влада польського міста вирішила припинити співпрацю з українським у проєкті «Спільна історія двох міст ㅡ Тернополя та Замостя».
На цей проєкт Європейський Союз надав грант на 68,7 тисячі євро. Він мав популяризувати історію міст та зміцнити польсько-українські відносини. Однак мер Замостя зазначив, що «у нинішній ситуації така співпраця неможлива».
«Поважаю право кожного народу на своє розуміння історії. Однак я не можу перейти до порядку денного через жорстокість війни та відсутність поваги до беззахисних жертв польського походження», ㅡ зазначив він.
Анджей Внук заявив, що дії міської влади Тернополя суперечать заявам щодо збереження польської та української спадщини та історії цього міста, «побудованого як громадянами Польщі, так і українцями».
«Кожна така ініціатива повинна враховувати почуття сімей жертв та польської нації», ㅡ сказав він.
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