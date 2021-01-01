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На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд

На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
На Волині тимчасово не працюватиме залізничний переїзд.

Про це повідомляють на офіційному сайті Устилузької громади.

Виробничий структурний підрозділ "Ковельська дистанції колії" доводить до відома волинян, залізничний переїзд 16 км +462 м перегону Пост 8 км - Устилуг, автодорога С 030104 від Н-22 - П’ятидні 0+050 м буде закритий для руху автомобільного транспорту 12 березня з 8:00 до 16:00 у зв’язку з виконання ремонтних робіт на колії.

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Теги: Волинь
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