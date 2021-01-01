На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд





Про це повідомляють на офіційному сайті Устилузької громади.



Виробничий структурний підрозділ "Ковельська дистанції колії" доводить до відома волинян, залізничний переїзд 16 км +462 м перегону Пост 8 км - Устилуг, автодорога С 030104 від Н-22 - П’ятидні 0+050 м буде закритий для руху автомобільного транспорту 12 березня з 8:00 до 16:00 у зв’язку з виконання ремонтних робіт на колії.



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