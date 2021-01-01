В Україні – понад 9 тисяч нових заражень коронавірусом за добу, на Волині – 171

9084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 11 березня.Захворюваність COVID-19 в Україні тримається на високому рівні, днем раніше виявили 6377 інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 250 осіб;летальних випадків – 262;одужало – 5 330 осіб;здійснили тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).Кількість хворих за добу знову перевищила число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні два тижні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 425 522 особи;одужало – 1 210 246 осіб;летальних випадків – 27 685;провели ПЛР-тестувань – 7 235 711.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 853 випадки;Вінницька область – 659 випадків;Волинська область – 171 випадок;Дніпропетровська область – 339 випадків;Донецька область – 276 випадків;Житомирська область – 384 випадки;Закарпатська область – 463 випадки;Запорізька область – 249 випадків;Івано-Франківська область – 533 випадки;Київська область – 510 випадків;Кіровоградська область – 68 випадків;Луганська область – 67 випадків;Львівська область – 600 випадків;Миколаївська область – 143 випадки;Одеська область – 588 випадків;Полтавська область – 358 випадків;Рівненська область – 267 випадків;Сумська область – 185 випадків;Тернопільська область – 355 випадків;Харківська область – 558 випадків;Херсонська область – 44 випадки;Хмельницька область – 507 випадків;Черкаська область – 254 випадки;Чернівецька область – 587 випадків;Чернігівська область – 66 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.