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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 9 тисяч нових заражень коронавірусом за добу, на Волині – 171

В Україні – понад 9 тисяч нових заражень коронавірусом за добу, на Волині – 171
9084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 11 березня.

Захворюваність COVID-19 в Україні тримається на високому рівні, днем раніше виявили 6377 інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 4 250 осіб;
летальних випадків – 262;
одужало – 5 330 осіб;
здійснили тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

Кількість хворих за добу знову перевищила число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні два тижні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 425 522 особи;
одужало – 1 210 246 осіб;
летальних випадків – 27 685;
провели ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 853 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 171 випадок;
Дніпропетровська область – 339 випадків;
Донецька область – 276 випадків;
Житомирська область – 384 випадки;
Закарпатська область – 463 випадки;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 533 випадки;
Київська область – 510 випадків;
Кіровоградська область – 68 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 600 випадків;
Миколаївська область – 143 випадки;
Одеська область – 588 випадків;
Полтавська область – 358 випадків;
Рівненська область – 267 випадків;
Сумська область – 185 випадків;
Тернопільська область – 355 випадків;
Харківська область – 558 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 507 випадків;
Черкаська область – 254 випадки;
Чернівецька область – 587 випадків;
Чернігівська область – 66 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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