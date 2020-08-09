У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку





Про це



Трагедія трапилася ввечері 10 березня у селі Нуйно Камінь-Каширського району.



Тіло місцевого жителя виявили родичі на території домогосподарства. Волинянин вчинив самогубство через повішення.



Як відомо, чоловік часто зловживав алкоголем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині повісився 59-річний чоловік.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.Трагедія трапилася ввечері 10 березня у селі Нуйно Камінь-Каширського району.Тіло місцевого жителя виявили родичі на території домогосподарства. Волинянин вчинив самогубство через повішення.Як відомо, чоловік часто зловживав алкоголем.

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