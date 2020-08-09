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У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку

У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку
На Волині повісився 59-річний чоловік.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.

Трагедія трапилася ввечері 10 березня у селі Нуйно Камінь-Каширського району.

Тіло місцевого жителя виявили родичі на території домогосподарства. Волинянин вчинив самогубство через повішення.

Як відомо, чоловік часто зловживав алкоголем.

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Теги: Волинь, село Нуйно, самогубство, чоловік, повісився
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