Курс валют у Луцьку станом на 11 березня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку станом на 11 березня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.83.
Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.14.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.14.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку станом на 11 березня
Сьогодні, 09:14
На Волині тимчасово закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 07:31