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На Волині через розгерметизацію паливної системи загорівся автомобіль

На Волині через розгерметизацію паливної системи загорівся автомобіль
У Любомлі горів автомобіль.

До служби 101 повідомлення про пожежу надійшло 10 березня о 20:13,- пише У ДСНС України у Волинській області.

До місця події прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння вогнеборці подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось локалізувати о 20:19 та ліквідувати о 20:23. Вогонь знищив моторний відсік, фари.

Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.

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Теги: Любомль, пожежа, авто
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