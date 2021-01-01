На Волині через розгерметизацію паливної системи загорівся автомобіль
Сьогодні, 09:24
У Любомлі горів автомобіль.
До служби 101 повідомлення про пожежу надійшло 10 березня о 20:13,- пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння вогнеборці подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось локалізувати о 20:19 та ліквідувати о 20:23. Вогонь знищив моторний відсік, фари.
Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.
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До служби 101 повідомлення про пожежу надійшло 10 березня о 20:13,- пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. На гасіння вогнеборці подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось локалізувати о 20:19 та ліквідувати о 20:23. Вогонь знищив моторний відсік, фари.
Ймовірна причина пожежі – розгерметизація паливної системи автомобіля.
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